Terör örgütünün üst kadrosuna darbe

İçişleri Bakanlığı, 16-23 Nisan arasında yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek
, mavi kategoride "Berwar" kod adlı Seyran Çomak
, gri kategoride "Sema" kod adlı Zühre Yariçi
, gri listede aranan "Canfeda Dijvar
" kod adlı Cengiz Yaşar
, sözde üst düzey örgüt üyesi "Cimşid Ali Asker
" kod adlı Sultan Mahmut
gibi sözde üst düzey örgüt üyeleri bulunuyor.