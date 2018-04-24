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Terör örgütünün üst kadrosuna darbe

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.4.2018
Terör örgütünün üst kadrosuna darbe
İçişleri Bakanlığı, 16-23 Nisan arasında yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Terörden Arananlar Listesinde kırmızı kategoride "Yaşar" kod adlı , mavi kategoride "Berwar" kod adlı , gri kategoride "Sema" kod adlı , gri listede aranan "" kod adlı , sözde üst düzey örgüt üyesi "" kod adlı gibi sözde üst düzey örgüt üyeleri bulunuyor.
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Terör örgütünün üst kadrosuna darbe
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