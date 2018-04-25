Daha çok demokrasi özgürlük zenginlik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, dün AK Parti grup toplantısına katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından çarpıcı alıntılar: YENİ DÖNEM İSTİKRAR VE GÜVENİN TEMİNATI:
Erken seçim
in ardından gireceğimiz yeni dönem
i, ülkemizde istikrar ve güvenin teminatı olarak görüyoruz. Milletimiz mevcut sistemin sürekli kriz tartışma polemik, darbe, cunta, vesayet üreten yapısından adeta yaka silker hale gelmişti. Eski sistemin son aylarını yaşıyor olmamıza rağmen hâlâ bu hastalıkların devam ettiğini görüyor bulunmamız, milletimizin cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğruluğunu bir kez daha takdir etmesini sağlayacaktır. Yeni sistemle, gençlerimize ve çocuklarımıza 2053, 2071 vizyonlarını, vesayetten, darbelerden, krizlerden ve eski dönemin tüm engellemelerinden uzak şekilde hayata geçirebilecekleri bir zemin oluşturuyoruz. BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇIYORUZ:
İnşallah iki ay sonra büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına giden yolun önünü tamamen açıyoruz. Bizim yeni dönemde milletimize taahhütlerimiz şunlar olacaktır: Yeni dönem, daha fazla demokrasi, daha güçlü hukuk devleti dönemi olacaktır. Yeni dönem daha fazla refah, daha fazla zenginlik, daha geniş özgürlük dönemi olacaktır. Yeni dönem kalıcı huzurun, kalıcı güven ortamının, daha büyük atılımların dönemi olacaktır. Yeni dönem, yürütmenin daha etkin, yasamanın daha itibarlı, yargının daha bağımsız hale geldiği bir dönem olacaktır. DÜNYAYA 360 DERECELİK BAKIŞ:
Dış politikada Türkiye merkezli ve dünyaya açık siyaset anlayışımızı daha güçlü şekilde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Dünyayı 360 derecelik bir bakış açısıyla tarayacak, hiçbir coğrafyadan, hiçbir siyasi ve ekonomik oluşumdan uzak kalmamaya özen göstereceğiz. Güvenlik politikalarımızı, ülkemiz ve milletimiz merkezli olarak ama hak, özgürlük, adalet, insani değerlerin korunması esaslarına uygun şekilde sahada hayata geçirmeye devam edeceğiz. KÜRESEL ÖLÇEKTE İNİSİYATİF GELİŞTİREN ÜLKE
: Tel Rıfat ve Menbiç'te diplomatik öncelikli olarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kıbrıs'tan Ege'ye, Karadeniz'den Trakya'ya kadar her yerde ülkemizin çıkarlarına uygun politikaları hayata geçireceğiz. 'Dünya 5'ten büyüktür' tezimizi hayata geçirme konusunda çok daha ileri adımlar atmakta kararlıyız. ANA MUHALEFETİN KÂĞITTAN KAYIĞINA BİNENLER:
Meydanı haramilere bırakmayacak, kem söz sahiplerine hadlerini bildirmekten geri kalmayacağız. Önümüzde böyle münbit bir zemin dururken ve bu yolda kendimize de yol arkadaşları bulmuşken, ana muhalefeti ve onun kâğıttan kayığına binmeye çalışanları kendi hallerine bırakmak en doğrusudur. KINIYORUM:
Dün Meclis Genel Kurulu
'nda kendi hastalıklı siyasetlerini, ülkemizin bu önemli milli bayramını zehirlemek için kullananları şiddetle kınıyorum. Milletimizin 15 Temmuz destanını önemsizleştirmek, kendisinin o gece darbecilerin açtığı yoldan kaçışını gizlemek isteyen zatın hezeyanları şehitlerimize saygısızlıktır. Milli iradenin tecelligâhı olan bir çatının altında milletimizin iradesiyle seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'na, tüm ülkenin ve dünyanın gözü önünde hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet, kendi çirkefliği içinde boğulmaya mahkûmdur. KUYRUĞU KISTIRIP KAÇTINIZ:
Sen CHP'lileri kandırabilirsin ama o onbinleri kandıramazsın. Siz her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz. Bay Kemal
, sen neredeydin o saatlerde? Sen Bakırköy'deydin. Sen kahve yudumlarken biz Atatürk Havalimanı'nda bakan arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım ve tüm o milli kahramanlarla beraber oradaydık. GARİP BİR SENARYO PİYASADA:
Şu anda çok garip bir senaryo ortada. Hafta sonuna kadar bakalım bu senaryo nasıl oynanacak. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Ayın 6'sında seçim manifestomuzu açıklayacağız, ardından da aday tanıtım toplantımızda seçim beyannamemizi. 24 HAZİRAN'DA BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ GÖRECEĞİZ:
Ermeni çetelerinden bölücülere ve FETÖ'cülere kadar Türkiye'yi karalamak için çırpınan tüm kesimlerle aynı dili konuşan, muhtemelen aynı hissiyatları paylaşan bu zatın (Kılıçdaroğlu) boyunun ölçüsünü, tabii yüreği yetip meydanlara çıkabilirse inşallah 24 Haziran'da göreceğiz. ZAMAN GEÇİRME, ADAY OLUVER:
Bay Kemal, zaman geçirme, gel hemen aday oluver. Niye sağda solda arayıp duruyorsun? Bir genel başkana da yakışır aday olmak. Gel aday oluver. Aziz milletimin sana muhabbetini de görelim. Vakit kaybetme. MİLLET İRADESİNİN HİÇE SAYILMASI:
YSK kararı gösteriyor ki İYİ Parti zaten seçime girme yeterliliğine sahip. Bu tuhaf ve açıkçası millet iradesinin hiçe sayılması manasına gelen operasyonun gayesini, önümüzdeki günlerde herhalde hep birlikte göreceğiz. BİZ ZATEN ARAZİDEYİZ:
Seçim maratonunu biz zaten başlattık. Biz zaten arazideyiz. Biz partiyiz, parti. Biz masa başı kurulmuş bir parti değiliz. YÖRÜK TÜRKMENLERİ İLE HATIRA FOTOĞRAFI
AK Parti grup toplantısına misafir olarak katılan Bursa Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Osmanlı devleti amblemi olan bir tablo hediye etti. Dernek üyelerinden biri Erdoğan'a yörük keyfiyesi taktı. Gül'ün adaylığı iddialarıyla ilgili soruya yanıt: KARŞIMIZDAKİLER KENDİLERİNİ BİZE GÖRE AYARLASIN
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan "Abdullah Gül
'ün aday gösterileceği" iddialarına ilişkin soruya "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın" yanıtını verdi. "Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmanızda 'Şu anda ortada çok garip bir senaryo var' dediniz. Bu senaryonun aktörleri kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gördünüz ya 3-4 kişi orada vardı sözde. Ondan sonra 15 kişi oraya geldi ama hiçbiri gidip de oraya oturmadı. Bu nasıl senaryo? Değil mi? Madem geçmişler sözde İYİ Parti'ye niye orada oturmuyorlar? Bunu sizin de biraz düşünmeniz lazım, bunun üzerinde sizin de biraz durmanızda fayda var" ifadesini kullandı. Erdoğan, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, bir dönem AK Parti'ye MHP'den vekil transferleri olacağını hatırlatarak, 'Vekillerin böyle bir ihanete girişeceğine aklım almıyor' dedi. Şu anda kendisi aynı davranışı yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Oldu mu? Siz değerlendirin" karşılığını verdi. Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu
ile Gül'ün görüştüğünün dile getirilmesi üzerine "Bilmiyorum" dedi.