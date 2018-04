‘Siyasi kaos istiyorlar’

BUGÜN NELER OLDU

Türk siyasi tarihinde kara sayfa olarak yer alan Güneş Motel hükümetinin kuruluşuna tanık olan dönemin (1977-1980) Adalet Partisi (AP) Kastamonu Milletvekili Fethi Acar (76) SABAH'a konuştu. Acar, Güneş Motel olayı ile CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılmasını karşılaştırarak şunları söyledi:Meclis seçim kararı aldı, siyasette hiçbir tıkanma yok. İhtiyaç olmadığı halde, 95 yıllık CHP'nin Güneş Motel'den daha çirkin, daha rezil bu harekette yer almasını şaşkınlıkla izliyorum. CHP'nin, milletvekillerinin adeta bir yerlere kiralanması anlamında Meclis'i itibarsızlaştıran hareketlerden ve demokrasiyi daha kirli hale getirmekten kaçınmalarını ve tarihten ders almalarını temenni ediyoruz. Güneş Motel olayı ülkeyi felakete sürükledi. 15 milletvekilinin başka partiye geçişiyle ülke siyasi kaosa götürülmek isteniyor.Dönemin CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 'in kurduğu 'Güneş Motel Hükümeti' 12 Eylül darbesine zemin hazırladı. 16 Nisan halk oylamasından sonra 6 ok zihniyetinin ürünü olan 1961 ve 1982 darbe anayasalarının omurgası kırıldı. CHP zihniyetinin vesayet sistemleri ellerinden gittikçe milli irade sonucu hiçbir surette iktidar olamayacağı telaşı ve endişesi her türlü çılgınlığı ve aymazlığı göze alacak hallerini izliyoruz. Millete rağmen siyaset yapmaktan ve ülkemizi daha derin badirelere sürükleyecek tavırlardan vazgeçmelerini temenni ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığının ülkenin ve milletin adeta gözden çıkarıldığını görmemiz bizleri hayrete düşürmektedir. Başkanlık Sistemi geldiğinde istikrar sağlanacak ve milletvekili pazarlığı sona erecek. Milletvekili pazarlıkları, koalisyonlar sona ermiş olacak.CumhurbaşkanıFahri Korutürk, 14 Haziran 1977'de seçimde birinci parti olan CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'i görevlendirdi. Ecevit'in hükümet kurabilmesi için 12 milletvekiline ihtiyacı vardı. Ecevit, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve MSP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ı ziyaret etmedi. Korutürk, Ecevit'in azınlık hükümetini onayladı. 40. hükümet kuruldu ama güvenoyu alamadı. Korutürk, Demirel'i görevlendirdi. Demirel, Erbakan ve Türkeş'le görüşerek 41. Hükümet'i kurdu. Bu hükümet güvenoyu aldı. AP-MSP ve MHP koalisyon hükümeti yıl sonuna kadar sürdü. Sonra Güneş Motel olayı yaşandı. AP'den ayrılan vekiller, Ecevit'e destek verdi ve Ecevit'in kurduğu 42. Hükümet'te bakanlık aldı.