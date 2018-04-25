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Son Dakika: Dev operasyonu! 41 kişi tespit edildi

Son dakika haberi... Örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Öte yandan Muğla merkezli 19 ilde de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.4.2018 09:34
Son Dakika: Dev FETÖ operasyonu! 41 kişi tespit edildi

Aksaray merkezli 26 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Aksaray merkezli 26 ilde biri emekli 2 albay, bir üsteğmen, 2 teğmen, biri ihraç 34 astsubay ve 2 uzman çavuş hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

15 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Muğla merkezli 19 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla merkezli olmak üzere Kocaeli, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Tekirdağ, Iğdır, Konya, Van, Batman, Aydın, Kırıkkale, Manisa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 39'unun muvazzaf, 2'sinin meslekten ihraç edilen subay ve astsubay rütbelerinde, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma teşkilatında görev yapan personelden oluştuğu belirtildi.

Adreslerinde bulunamayan 26 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Son Dakika: Dev FETÖ operasyonu! 41 kişi tespit edildi
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