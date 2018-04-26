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'i Davası'nda çıktı!

15 Temmuz gecesinde 'i girişiminde bulunan darbeciler hakkında ını verdi. Mahkeme, 12 sanığa müebbet hapis verdi.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 17:14
A Haber'i İşgal Davası'nda karar çıktı!

heyetinin 15:00'te toplandığı 'i Davasında 132 sanık bulunuyordu. 15 Temmuz darbesinin en önemli davalarından biri olarak görülen A 'i İşgal Davasında 12 sanığa müebbet hapis cezası verildi. 132 sanığın bulunduğu dava devam ediyor. A Haber'i işgale gelen ekibin komutanı ve FETÖ'nün Bylock kullanıcısı olarak yargılanan Latif Karabacak da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Avukat Mehmet Sarı, "Yargılamanın tamamı adalet çerçevesinde ilerliyor. Sanıklara ilişkin olarak verilen cezaların asla toptancı ve netice itibariyle hepsini baştan yargılamış ve hapsetmiş bir yargılamadan bahsedemeyiz. Gerçekten mahkemenin adaleti tesis ettiğine ilişkin davanın içerisindeki detaylara baktığımızda görebiliyoruz. Bu yüzden mahkeme çok adil bir yargılama süreci geçirdi." açıklamasını yaptı.

A Haber'i İşgal Davası'nda karar verildi

Ayrıca Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz, "Bugün mahkemenin çok titiz ve adil bir yargılama yaptığını" aktardı.

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A Haber'i İşgal Davası'nda karar çıktı!
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