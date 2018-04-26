Belediye başkanları Cinderes’te inceleme yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), terörden arındırılan Suriye'nin Cinderes kasabasına giden belediye başkanları alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hatay'ın Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Pac, Afrin'in Türkiye sınırına yakın olan Cinderes kasabasına giderek, oluşan yerel yöneticilerle görüştü. Başkanlar, daha sonra da kasabada yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasabada gerçekleşecek alt ve üst yapı çalışmalarını da yerinde inceleyen başkanlar aynı gün Hatay'a döndü. Belediye başkanları dah öncede Afrin' e giderek bir dizi inceleme yapmışlardı.