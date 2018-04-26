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Belediye başkanları ’te inceleme yaptı

Son dakika haberi... tarafından (), terörden arındırılan 'nin kasabasına giden belediye başkanları alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 14:26
Belediye başkanları Cinderes’te inceleme yaptı

tarafından (), terörden arındırılan 'nin kasabasına giden belediye başkanları alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Hatay'ın Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Pac, Afrin'in sınırına yakın olan Cinderes kasabasına giderek, oluşan yerel yöneticilerle görüştü. Başkanlar, daha sonra da kasabada yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasabada gerçekleşecek alt ve üst yapı çalışmalarını da yerinde inceleyen başkanlar aynı gün Hatay'a döndü. Belediye başkanları dah öncede Afrin' e giderek bir dizi inceleme yapmışlardı.

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Belediye başkanları Cinderes’te inceleme yaptı
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