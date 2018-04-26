Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
, "3.Yerel Tohum Buluşmaları Şanlıurfa
" etkinliğine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Bir ülkenin tohum ihtiyacını dışarıya bağımlı olmaksızın kendi kendine karşılayabilmesi, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohumluk üretimi, 15 yılda 7 kat artarak 1 milyon 50 bin tona ulaştı. Sandıklarınızı açın, ata tohumlarını çıkarın. Devletin teşvikleri sizin gayretinizle buluşursa bu topraklar şaha kalkar. Yedi düvelin gözü üzerimizdeyken biz her konuda birlik olup bu vatanı bereketli bir barış yurduna çevirmeliyiz" dedi. Medeniyetlerin anası Harran'ın yerleşik tarih anlayışını değiştiren bir gelişmeye sahne olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Göbeklitepe artık tüm dünyanın merakını cezbediyor. Bu imkanları değerlendirelim. Bölgemizi bir turist akınına hazırlayalım. Değerlerimizin tanıtımına katkı sağlayalım. Bunun için önce iç barışı tesis etmeli, zenginliklerimizin kıymetini bilmeli, onları gün yüzüne çıkarmalıyız" diye konuştu. Erdoğan, etkinlik sonrasında Bakan Fakıbaba ile birlikte 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen dünyanın en eski tapınak kalıntılarının bulunduğu Örencik köyü sınırlarındaki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.