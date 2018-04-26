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‘Hiç kimseye yaranamaz’

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018
‘Hiç kimseye yaranamaz’
, seyahati dönüşünde uçakta gazetecilerin sorusu üzerine 'ün cumhurbaşkanı adaylığı ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Önemli görevler üstlendiğiniz bir siyasi hareketten ayrıldığınızda, ne eski yerinize ne de yeni yerinize yaranamazsınız. Tecrübeler bunu göstermiştir" diye konuştu.

SEÇİMİ MUHALEFET İSTEDİ
Başbakan Yıldırım, İspanya ziyaretinin son gününde İspanya Enerji Bakanı Alvaro Nadal ile birlikte Yeni Ekonomik Forum'a katıldı. Casino De Madrid'de gerçekleşen forumda Başbakan Yıldırım bir konuşma yaptı. İspanyol iş dünyası ile bir araya gelen Yıldırım'a lerin neden erkene alındığı soruldu. in sürekli i gündemde tuttuğunu, işadamlarının da "seçim mi olacak, hele bir bekleyelim" dediğini belirten Yıldırım "Muhalefet partileri, çeşitli çevreler erken seçim de erken seçim. Sürekli gündemde tuttular. Sürekli gündemde tutunca bu sefer siz yatırımcısınız, beklemeye alıyorsunuz. Seçim mi olacak ne olacak hele bir duralım, bekleyelim. Maalesef böyle bir ortam oluştu. Biz de daha fazla ülkemizin zaman kaybetmesine göz yumamazdık, bunun için böyle bir karara vardık. İnşallah 24 Haziran'da tekrar vatandaşımızın desteğiyle güven tazeleyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

RIZA YOKSA YAPMAYIZ
Programı kapsamında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Yıldırım Avrupa'da seçim kampanyası yapılmasına ilişkin, "Bu ülkelerde kampanya yapılması konusunda ülkelerin rızası esastır. Eğer rızaları yoksa biz zorla 'Kampanya yapacağız' demeyiz" dedi.
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