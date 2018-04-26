İşkencecinize aşık olmuşsunuz haberiniz yok!

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ERBAKAN ÖDÜLLERİNDE MERHUMUN MİRASINA İHANET EDİLDİ

Salı akşamı gördüğümüz o manzara neydi öyle? Bir ödül töreni düzenledi bu parti. Erbakan ödülleri.

Güya Erbakan'ın mirasını yaşatıyorlar.

Halbuki yaptıkları şey o mirasa ihanet etmekten başka bir şey değil.

Yaptıkları şey, üç kuruşluk bir menfaat adına Erbakan'ı ve hareketini tehdit olarak görmüş insanlara mavi boncuk dağıtmak. Ödül verilen isimlerden bahsetmiyorum bile.

Sadece bir örnek vereyim.

ABDULLAH GÜL İLE 24 HAZİRAN MESAJI

Erbakan'a darbe yapan güçler arasında en ön sıralarda yer alan, o günlerde "Orduyu Zorlamayın" diye manşet atan Cumhuriyet gazetesi bu ödül törenini bakın nasıl haberleştirdi?

"Beşiktaş MKM'de düzenlenen görkemli törene SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül birlikte geldi. Uğur Dündar'ın da ödül verdiği törenin her karesi 24 Haziran öncesi adeta siyasi bir mesaj gibiydi."

Baksanız Temel Karamollaoğlu da Abdullah Gül de 28 Şubat mağduru.

ABDULLAH GÜL İLE SORUNLARI YOKMUŞ!

Orada ve dışarıda mavi boncuk dağıttıkları, birlikte fotoğraf verdikleri isimler 2007'de Gül'ün Cumhurbaşkanı olmaması için canla başla uğraşmışlardı.

Bugün anlıyoruz ki o gün onlar Gül'e düşman değildiler. Onu oraya getiren Tayyip Erdoğan'a ve onun vizyonunaydı düşmanlıkları.

7 yıllık görev süresi boyunca Abdullah Gül'ün aslında kendileri için bir tehdit olmadığını, kendileriyle iyi geçinmek büyük gayret sarf ettiğini anladılar. Hele 2013'ten sonra manzara daha da netleşti.

Erdoğan karşıtı bütün operasyonlarda Gül ya sessiz kaldı ya gizliden gizliye destek verdi. Kimine ise bu desteğini açıktan sundu hazret!

ERDOĞAN BU YÜZDEN SAHİCİ LİDER!

Bütün bu olmadık işlere girişenlerin derdi ne? Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak!

Neden? Çünkü Erdoğan iktidarını onlarla paylaşmadı.

Erdoğan, meşruiyetini milli iradeden aldığını düşündü. Bu iradeye de ipotek koydurmadı. Ne sağdan yaklaşanlara yüz verdi, ne soldan yaklaşanlara.

Erdoğan bu yüzden değerli, bu yüzden sahici bir lider...

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