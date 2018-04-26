Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?

Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?

24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekilliği adaylığı süreci de başladı. Peki ama milletvekili nasıl olunur? Milletvekilliği için aranan şartlar nelerdir? Milletvekilliği başvuru ücretleri ne kadar? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 13:11
Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?

Seçim tarihi yaklaşırken partilerin de milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu. İşte hangi parti milletvekilliği için ne kadar ücret istiyor?

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN