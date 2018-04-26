Haberler Gündem Haberleri Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar?

Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri belli oldu! Milletvekilliği aday adaylığı ücretleri ne kadar? 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçim öncesi milletvekilliği adaylığı süreci de başladı. Peki ama milletvekili nasıl olunur? Milletvekilliği için aranan şartlar nelerdir? Milletvekilliği başvuru ücretleri ne kadar? Tüm bu soruların cevapları haberimizde...

Giriş Tarihi: 26.4.2018 13:11