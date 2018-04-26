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: ’nün ankesör skandalı polise de sıçradı!

haberi: Fetullahçı Terör Örgütü’nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden emniyet mensuplarının da irtibat kurduğu ortaya çıktı. Ardışık şekilde arama yapılarak tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2’si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.4.2018 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:07
Son dakika: FETÖ’nün ankesör skandalı polise de sıçradı!

/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibatlı oldukları ardışık şekilde arama yapılarak tespit edilen emniyet mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı.

2 TUTUKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 2'si adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer 9 şüpheli ise işlemleri ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında FETÖ üyeliği yönünde deşifrasyonu sağlanan emniyet görevlilerine yönelik tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

İMAMLARLA İRTİBATLI ASKERLER

Bilindiği gibi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından İstanbul Üsküdar'da bulunan bir ankesörlü telefon üzerinden FETÖ imamlarıyla irtibat kuran askerler olduğu tespit edilmişti. Bu kapsamda FETÖ imamlarına ve askerlere yönelik başlatılan operasyonda, 338 asker, 27 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 207 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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Son dakika: FETÖ’nün ankesör skandalı polise de sıçradı!
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