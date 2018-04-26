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Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.4.2018 10:45 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 11:24
TSK'dan acı haber

Genelkurmay Başkanlığı, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında, 24 Nisan 2018'de görevli olduğu Üs Bölgesinde icra edilen faaliyetler esnasında rahatsızlanan bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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TSK'dan acı haber
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