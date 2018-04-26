ÖSYM ile YDS sonuçları nasıl sorgulanır? - 2018 YDS sınav sonuçları ÖSYM ile açıklanıyor!

Binlerce kişinin heyecanla beklediği ÖSYM 2018 YDS sonuçları için geri sayım başladı. Bu sabah saatlerinden itibaren sınava giren adaylar 'YDS sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun yanıtını arıyor. ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre ise bu tarih belli oldu. Gözler ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. YDS sınav sonuçları 2018 açıklandığı an sabah.com.tr adresinden haberdar olabilirsiniz.

YDS SONUÇLARI SORGULA

YDS SONUÇLARI ÖSYM İLE SORGULA

YDS sonuçları saat kaçta açıklanacak? YDS sonuçları açıklandı mı? soruları bugün öğrenciler ve velilerinin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciler sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içinde yer alan YDS sınav sonucu sorgulama linkinden ÖSYM üzerinden aradıkları sorunun yanıtını öğrenebilecekler. Genel anlamıyla geçmiş dönemleri incelediğimizde ÖSYM'nin sınav sonuçlarını genellikle 17:00'dan sonra açıkladığını görüyoruz.

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ile ilgili soruların yüzde 10'unu açıklamıştı. Almanca testi ve yanıtları, Arapça testi ve yanıtları, Bulgarca testi ve yanıtları, Farsça testi ve yanıtları, Fransızca testi ve yanıtları, İngilizce testi ve yanıtları, İspanyolca testi ve yanıtları, İtalyanca testi ve yanıtları, Rusça testi ve yanıtları, Yunanca testi ve yanıtlarının yüzde 10'luk bir kısmını açıkladı.

ÖSYM YDS soru ve yanıtları (TIKLA)

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Başvuru işlemi sonrası Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan veya bir başvuru merkezinde sınav başvurusu esnasında İnternet erişim şifresi talebinde bulunan adaylara ücretsiz olarak geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir. Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, Sınava Giriş Belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle paylaşılmamalıdır. İnternet erişim şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.



Sorulara doğru cevap veremediği için internet erişim şifresini bu yolla yeniden edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine veya ÖSYM tarafından yetkilendirilmiş Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları ile birlikte şahsen başvurarak, ücreti karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır. Nüfus cüzdanında adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde adayın güncel bir fotoğrafı veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir. Tutuklu/hükümlü olması nedeniyle bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara, bulundukları cezaevi müdürlükleri tarafından şifre verilebilecektir. Zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğu için bizzat bu merkezlere gidemeyecek olan adaylara ise askeri birlik komutanlarının resmi yazı ile ÖSYM'ye müracaat etmesi halinde, adayın ismine düzenlenmiş kapalı zarf içinde adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre edinemez.