AK Parti'den 24 Haziran'a özel web sitesi

AK Parti'nin, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için kurduğu "akadayadaylari.com" isimli web sitesinde, parti teşkilatının bu süreçte kullanacağı broşür, materyal ve görsellere yer verildi.

KURUMSAL KİMLİK UYARISI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, sitede yer alan mesajında, teşkilat mensuplarına, seçim sürecinde partinin kurumsal kimliğine uymaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, 24 Haziran'da genel seçimlere gideceğini ve gelecek dönemde milleti temsil edecek milletvekillerini seçeceğini belirten Erdoğan, partinin, devlet ve millete en iyi şekilde hizmet edecek adayların belirlenmesi için aday belirleme sürecini başlattığını belirtti.

EN İYİ SONUCUN ALINABİLMESİ İÇİN...

Sürecin başarıyla tamamlanması ve en iyi sonucun alınabilmesi için aday adaylarının uyması gereken bazı kurallar bulunduğuna dikkati çeken Erdoğan, bu kuralların başında, AK Parti Kurumsal Kimliği'nin muhafaza edilmesinin geldiğini vurguladı.

Erdoğan, "AK Parti Kurumsal Kimliği'ne, parti programına, parti tüzüğüne ve Siyasal Partiler Kanunu'na aykırı davranışlar karşısında, partimiz taviz vermeyecek ve sorumluluk kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar

AK Parti Milletvekili Aday Adayları Seçim Kılavuzu'nun, bu amaç doğrultusunda hazırlandığına dikkati çeken Erdoğan, kılavuzda siyasi partilerde aday adaylığı, AK Parti Tüzüğü, milletvekili seçimlerinde adaylık işlemleri, aday adaylarının çalışmalarında dikkat edeceği hususlar ve partinin kurumsal sembolleri ile bu sembollerin kullanım biçimlerine yer verildiğini bildirdi.

ADAY ADAYLARININ KURUMSAL KİMLİĞİ

"İletişim Stratejisi", "Kurum Kimliği", "Dijital Kurumsal Kimlik" başlıklarından oluşan internet sitesinde, aday adaylarının sosyal medyada kullanacağı materyaller de yer aldı.

Seçime gidilen süreçte broşür, materyal ve görsellerin gözler önüne serildiği sitede, ayrıca aday adaylarının kullanacağı "Hep birlikte yeni hedeflere", "Her şey Türkiye için" sloganları paylaşıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan 40 sayfalık, "24 Haziran 2018 Genel Seçimleri Aday Adaylığı Süreci İçin Seçim Kılavuzu" da sitede yer aldı.

İLETİŞİM STRATEJİSİ

Sitenin "İletişim Stratejisi" bölümünde, seçim sürecinde uyulması gereken kurallar 14 başlık altında sıralandı.

Sitede, aday adaylarının seçim kılavuzuna riayet etmesi gerektiği, aday adaylığı süresince kullanılacak slogan ve metinlerden oluşan materyallerin çerçevesinin bu kılavuzda yer aldığı belirtildi.

Kampanya süresince kullanılacak bütün dokümanların, renk uyumu, yazı karakteri ve ebat açısından birbiriyle uyumlu olması, özellikle bu dokümanların tasarımında ve basımında AK Parti Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nun esas alınarak takip edilmesi gerektiği kaydedildi. Farklı renk ve yazı karakterlerinden oluşan dokümanların basılmaması ve dağıtılmaması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Kullanılacak materyallerin estetik düzey ve algılanabilirliğinin yüksek olmasının, aday adaylarının imajına olumlu katkı sağlayacağı gibi hedef kitlenin de partiyi "düzenli, disiplinli" bir parti olarak algılamasını mümkün kılacağına dikkat çekildi.

Aday adaylarının seçim sürecinde üzerinde durması gereken en önemli konulardan birinin, güler yüzlü olmaları ve tartışmaya girmemeleri olduğuna işaret edilen sitede, bu konuda dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Başkalarının saygı duyduğu, değer verdiği düşünceleri, inanışları olduğunun göz önünde tutulması, ters düşünceler karşısında esnek ve hoşgörülü davranılması, itici hareketlerden uzak durulması, karşı tarafa karşı tahammüllü olunması çağrısında bulunuldu, "ben biliyorum" havası uyandırılmaması, aşırılığa kaçmadan ölçülü davranılması gerektiği dile getirildi.

Aday adaylarının temsil ettikleri kimliğin bilincinde olmaları, ne istediklerini bilmeleri, nasıl yapacakları konusunda gerekli bilgi ve becerilere sahip olmaları, hedef kitleye içten ve samimi davranmaları uyarıları sıralandı.

Sitede, asık surat ya da öfkeli ifadeyle karşı karşıya gelindiğinde tepkinin, yaklaşmak yerine kaçınmak olması gerektiği, adayların umut kaynağı olabilmesinin yolunun, "doğal gülümserlik taşıması" olduğu vurgulandı.

İnsanlarla fiziksel temasa önem verilmesi, tokalaşma, sarılma, göz teması kurmanın önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Bilgiçlik taslamak, öğretmeye çalışmak yerine anlamaya, paylaşmaya yönelik bir dil kullanılması, gerçekleşmesi imkansız vaatlerden uzak durulması, temiz, bakımlı, yerine ve gereğine göre giyinilmesi gerektiği anlatıldı.

Adayların yaptıkları konuşmalarda, katıldıkları konuşma ve sohbetlerde, bulundukları bölgenin görgü kurallarına uygun davranması, samimi bir tavır ve imaj oluşturmak için bulundukları bölgenin geleneklerine uygun davranış ve hareketler sergilemesi gerektiği kaydedildi.