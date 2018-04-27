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'de umutlar 'e bağlandı! Yılmaz Büyükerşen kimdir?

’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi için çatı aday hayali suya düşünce bütün umutlar 81 yaşındaki Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı ’e bağlandı. CHP içinde aday olduklarını bir bir açıklayan isimlerin yanı sıra İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen muhtemel isimler arasında gösteriliyor. Cumhurbaşkanlığı adayı için son tarih olan 5 Mayıs’ta CHP’nin Yılmaz Büyükerşen’i aday gösterip göstermemesi sosyal medyada trend olan konuların başında geliyor.

Giriş Tarihi: 27.4.2018 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 11:24
CHP'de umutlar Yılmaz Büyükerşen'e bağlandı! Yılmaz Büyükerşen kimdir?

kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. 'nin Cumhurbaşkanı adayı olabileceği siyasi kulislerde konuşulan Yılmaz Büyükerşen hali hazırda Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. Siyasi kulislerde Yılmaz Büyükerşen'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmak istediği fakat yaşından dolayı destek görmediği iddia edildi.

Yılmaz Büyükerşen kimdir?

Yılmaz Büyükerşen, 8 Kasım 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi.

Ortaokul eğitiminden sonra Eskişehir Atatürk Lisesi'nde okumaya başlayan Büyükerşen, buradaki eğitimini de tamamladıktan sonra Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne kayıt yaptırdı.

Buradan 1962 senesinde mezun olan Büyükerşen, bu akademinin ilk mezunlarındandır.

1966 senesinde doktorasını tamamladı, 1968 senesinde doçent, 1973'te de profesör oldu.

Akademik Kariyeri

Yılmaz Büyükerşen, 1976 senesinde mezun olduğu akademinin başkanı seçildi.

1982 senesinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nin rektörlüğüne atandı.

Eskişehir'de Türkiye'nin ilk sinema ve Televizyon Okulu'nu kurdu.

Siyasi Kariyeri

Akademik kariyerinin yanında siyasete de atılmak isteyen Büyükerşen, 18 Nisan 1999 Yerel Seçimleri'nde Demokratik Sol Parti'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı oldu. Oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

2004 ve 2009 Yerel Seçimleri'nde de aynı partiden aday olan Büyükerşen, her seçimde oylarını arttırarak tekrar seçildi.

2011 senesinde DSP'den istifa ederek CHP'ye geçti ve 2011 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Bu seçimlerde de halkın çoğunluğunun oyunu alarak Belediye Başkanı seçildi.

Heykeltraşlığı

Balmumu heykel yapan Büyükerşen, Anıtkabir Müzesi'nde sergilenen Mustafa Kemal'in heykelini yapan kişidir.

19 Mayıs 2013 tarihinde kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini açmıştır.

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CHP'de umutlar Yılmaz Büyükerşen'e bağlandı! Yılmaz Büyükerşen kimdir?
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