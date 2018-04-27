Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > İngiltere'de bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

'de bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

'da meydana gelen olayda 2 kişi yaralanırken terör saldırısı ihtimali de değerlendiriliyor

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 27.4.2018 21:08
İngiltere'de bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı

'nin kentinde bir aracın cami önündeki yayalara çapıp kaçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamada , 'nın kuzeyindeki Birmingham'da öğleden sonra bir aracın cami önündeki yayalara çaparak kaçtığı bildirildi.

Olayda 20'li yaşlarında iki erkeğin yaralandığı belirtilirken, görgü tanıklarının ifadelerine ve güvenlik kamerası kayıtlarına başvuran polisin olaya karışan aracı tespit için çalışma başlattığı kaydedildi.

Olayın niteliğiyle ilgili bu aşamada kesin bir açıklama yapmaktan kaçınan polis, terör saldırısının da ihtimaller arasında değerlendirildiğini ifade etti.

Aracın çarptığı kişilerden birinin hafif yaralandığı, başından yaralanan diğer kişinin ise tedavi altına alındığı ifade edildi.

Geçen yıl haziran ayında Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park semtinde bir İngiliz, kullandığı kiralık kamyoneti teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. Saldırgan "terör bağlantılı " ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'de bir araç cami önündeki yayalara çarpıp kaçtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN