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: ’da terör örgütü üyelerine operasyon

haberi... 'da, terör örgütü ’ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 09:22
Son dakika: İstanbul’da terör örgütü MLKP üyelerine operasyon

'da, terör örgütü 'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, yaklaşan 1 ve öncesi İstanbul'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarını artıran İstanbul Terörle Mücadele () Şube ekipleri, bu sabaha karşı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan baskınlarda, terör örgütü MLKP'nin (Marksist Leninist Komünist Parti) ideolojik tabanında yer bulan ve yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kalabalıkları provoke edecekleri tespit edilen E.S, E.Ç, H.K, E.S, M.K.S, K.B, M.B. ve Ü.Ö. adlı 8 şüpheli yakalandı.Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 'ndeki yerleşkesinde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü. Yakalanan MLKP'lilerin kaldığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyete götürülen zanlıların polisteki işlemlerine başlandı.

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Son dakika: İstanbul’da terör örgütü MLKP üyelerine operasyon
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