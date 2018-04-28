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Akşener’e isyan edip istifa etti!

yöneticisi parti üyeliğinden zehir zemberek bir açıklamayla istifa etti. Sümer açıklamasında ’cü teröristlerce ’da şehit edilen vatandaşları görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümeyeceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 28.4.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 14:32
Akşener’e isyan edip istifa etti!

kurucusu ve Genel Başkanı 'e isyan ederek zehir zemberek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Yardımcısı partisinden istifa etti.

"ONAYLAMADIĞIM GİRİŞİMLERİN…"

Sümer istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi:

"Kamuoyuna; Milliyetçi duygularım ve vatan sevgim ile dahil olduğum İyi Parti Çatısı altından son günlerde onaylamadığım girişimlerin, bende yarattığı huzursuzluk ve milliyetçi fikirlerime ters olması nedeniyle ayrılmaya karar verdim.

"ŞEHİDİMİZİ GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"

"Vatan ve millet sevgimiz ile çıktığımız yolda yanımıza katılanların masumiyetimize zarar verdiğine inanmaktayım. darbe girişiminde 'cü teröristlere göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak hiç düşünmeden şehadet şerbeti içenleri hiçe sayan, adeta 249 şehidimizi görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Sahip olduğum prensipler, "zafere giden her yol mübahtır'' inancıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Tüm bu nedenlerle İyi partideki görevimden ayrılma zarureti doğmuştur."

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Akşener’e isyan edip istifa etti!
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