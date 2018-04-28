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Başbakan 'dan açıklaması

AHaber canlı yayınına katılan , milyonlarca genci ilgilendiren konusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, 'bedelli askerlik' konusuna yaklaşımlarının müspet olduğunu ancak bedelli askerlik meselesinin istismar edilmemesi gerektiğini söyledi. Öğrenci affıyla ilgili Binali Yıldırım, "Öğrencilerin hakikaten af konusunu da olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulamamışsa, sadece öyle ve ya böyle ailevi nedenlerle, ilgiyi göstermemekten dolayı okuldan uzak kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.4.2018 23:17 Güncelleme Tarihi: 28.4.2018 02:10
Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması

- Başbakan , le ilgili, "Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus" dedi.

İzmir'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlik ve öğrenci affı ile ilgili vatandaşlardan gelen sorulara şu yanıtı verdi:

"Bakış açım müspet ancak soru işaretlerini ortadan kaldırmamız lazım. Bedelli askerlik konusunda, istismar olmaması gerekir. İyi anlatmak lazım. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz, bir yandan bedelli filan istismar edilebilecek konu gibi gözüküyor. Bu da tabii toplumsal talep. Biz olarak askerlikte yavaş yavaş profesyonelliğe gittik 15 Temmuz'dan beri. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus ve buradan ele edilen kaynağın savunma sanayisini güçlendirmek için kullanılması gerekiyor."

Öğrenci affıyla ilgili Binali Yıldırım, "Öğrencilerin hakikaten af konusunu da olumlu düşünebiliriz. Bunlar teröre bulamamışsa, sadece öyle ve ya böyle ailevi nedenlerle, ilgiyi göstermemekten dolayı okuldan uzak kalmışsa bunlara bir imkan sağlanması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu

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Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması
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