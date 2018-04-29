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'dan Gül'e tepki...

haberi... İstanbul Milletvekili , Cumhurbaşkanı 'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı 'e tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 17:55
Burhan Kuzu'dan Gül'e tepki...

İstanbul Milletvekili , Cumhurbaşkanı 'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı 'e tepki gösterdi.

Gül'ün dün (28 Nisan 2018) yaptığı açıklamalara da değinen Kuzu, "Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir" dedi. Kuzu, Gül'le hemşehri olduklarını hatırlatarak "Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez' demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki" ifadesini kullandı. CNN Türk'te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kuzu, "Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum" diye konuştu.

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Burhan Kuzu'dan Gül'e tepki...
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