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insansız adayını belirliyor

Cumhuriyet Halk Partisi () Genel Başkanı ’nun dün ’de bir araya geldiği 81 il başkanına, lerinde olarak görmek istedikleri adayının sorulduğu, onların da isim yazdıkları kağıdı, konulan sandığa attıkları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29.4.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 11:56
CHP insansız cumhurbaşkanı adayını belirliyor

Genel Başkanı , dün Erciyes'teki otelde, 81 il başkanıbir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı olarak yaptığı toplantıda, partisinin adayı ile ilgili süreci konuştuğu öğrenildi. Toplantının sonunda ise bir tahta sandık getirilerek 81 il başkanına Cumhurbaşkanı olarak görmek istedikleri aday soruldu.

İl başkanları, lerinde görmek istedikleri Cumhurbaşkanı adayını gizli olarak oyladı. Sandıktan çıkan kağıtlar, parti yöneticileri tarafından, sonuç açıklanmadan bir poşete konularak Kılıçdaroğlu'na verilmek üzere teslim alındı.

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CHP insansız cumhurbaşkanı adayını belirliyor
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