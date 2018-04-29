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, "Geleceğin yıldızları için karma eserler sergisi"ni ziyaret etti

'ın eşi “Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi"ni ziyaret etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.4.2018 20:03 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 04:51
Emine Erdoğan, Geleceğin yıldızları için karma eserler sergisini ziyaret etti

'nde geçen hafta açılışı yapılan, "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi"ni 'ın yanı sıra ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın eşi da gezdi. 'ndeki sergide Erdoğan ve Albayrak'a, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Hümeyra Şahin ve KADEM Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın eşlik etti.


Sergideki eserleri tek tek inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Erdoğan ve Albayrak, eser alarak İbn Haldun Üniversitesi'ne bağışta da bulundu. 'ın kişisel koleksiyonundan eserler ile zenginleştirilen "Geleceğin Yıldızları için Karma Eserler Sergisi", Osmanlı mirasında yer alan vakıf kültürünü yeniden canlandırmayı amaçlıyor. 40'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait olmak üzere 303 eserin meraklılarını beklediği sergi 4 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.


Serginin açılışını, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmettin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyelerinden Hümeyra Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal yapmıştı.

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Emine Erdoğan, "Geleceğin yıldızları için karma eserler sergisi"ni ziyaret etti
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