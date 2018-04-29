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Son Dakika haberi: hayatını kaybetti! Özden Örnek kimdir?

Gelen son dakika bilgisine göre bu sabaha karşı hayatını kaybetti! Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek yaşamını yitirdi. Özden Örnek kimdir? sorusu vatandaşların yanıt aradığı sorular arasında yer alıyor. Özden Örnek'in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetti...

Giriş Tarihi: 29.4.2018 09:17 Güncelleme Tarihi: 29.4.2018 10:18
Son Dakika haberi: Özden Örnek hayatını kaybetti! Özden Örnek kimdir?

1943 yılında İzmit'te doğmuştu. 2005 yılında emekli olan Özden Örnek; 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun olmuştu. Özden Örnek, 15 gündür Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Örnek'in durumunun ağırlaşması üzerine 3 gün önce yoğun bakım servisine alındığı bildirildi.

Örnek sabah 07.00 sıralarında vefat etti. Örnek'in oğlu Burak Örnek de 3 ay önce kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Özden Örnek kimdir?

Özden Örnek, 1962 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. Örnek, 1964 yılında Donanma'ya katıldı. 1975 yılında Deniz Harp Akademisini bitirdi. 1982 yılında Albay olan Örnek 1982'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğüne atandı. Özden Örnek, 1988 tarihinde Tuğamiralliğe, 1992 yılında Tümamiralliğe, 1996 tarihinde de Koramiralliğe terfi etti. Özden Örnek, Ağustos 2001 ayında Oramiralliğe terfi ederek, Donanma Komutanlığı'na atanmıştır. 30 Ağustos 2003 tarihinde atandığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevinden 2005 yılında emekli oldu.

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Son Dakika haberi: Özden Örnek hayatını kaybetti! Özden Örnek kimdir?
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