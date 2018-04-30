Berat Kandili'nin önemi nedir? Berat Gecesi, hangi dualar okunur, hangi ibadetler yapılır?

Berat Gecesi, Şaban ayının 15. gecesidir.

Yüce Allah bu gecede Benü Kelb Kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennemden kurtarır.

Kendisine şirk koşanların yüzüne bakmaz.

Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin yüzüne bakmaz.

Akrabaları ile ilişkiyi kesenlerin yüzüne bakmaz.

Gururlu ve kibirlilerin, ana ve babasına asi olanların yüzüne bakmaz.

Ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz. (BUHARİ)

PEYGAMBER EFENDİMİZ'İN BERAT GECESİ DUASI

"Ya Rabbi! Azabından affına sığınırım.

Azabından rızana sığınırım.

Senden yine sana sığınırım.

Senin zatın çok yücedir.

Sana gereği gibi hamd etmekten acizim.

Sen, kendini övdüğün gibi yücesin."

Nihat Hatipoğlu ile Berat Kandili özel

YÜCE ALLAH'IN BU GECE DÜNYA'YA TECELLİ ETMESİ

Yüce Allah şöyle buyurur bu gece içerisinde:

Yok mudur bağışlanmak dileyen, bağışlayayım?

Yok mudur rızık isteyen, rızıklandırayım?

Yok mudur dert ve musibete yakalanan, şifa vereyim?

Daha ne gibi dilekleri olan varsa istesinler vereyim!

Öyle ise Rabbimiz'in müjdesine kulak vererek bizlere tanınan bu fırsatlardan yararlanmalıyız.

ATV CANLI YAYIN



BERAT GECESİNİN ÖZELLİĞİ

Bu seneden gelecek seneye kadar meydana gelecek olayların hepsi, ayrı ayrı melekler tarafından defterlere yazılır.

Rızıklar, eceller, fakirlik, ölümler, doğumlar hep bu gece kaydedilir.

Rızıkla alakalı defterler, Mikail'e (A.S) verilir.

BERAT GECESİYLE İLGİLİ HZ. AİŞE'NİN BAHSETTİKLERİ

Hz. Aişe annemiz, o gece Peygamber Efendimiz'in namaz kılarkenki halini anlatıyor. "Secdede o kadar uzun durdu ki, Allah, secdede iken Hz Muhammed'in (S.A.V) canını aldı sandım diyor."