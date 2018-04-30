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haberi: : Türkiye Özbekistan'ı taniyan ilk devlettir

haberi... , Özbekistan'da düzenlenen basın toplantısında konuştu

Giriş Tarihi: 30.4.2018 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.4.2018 19:13
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Özbekistan'ı taniyan ilk devlettir

Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap etti

Konuşmalarından satır başlıkları:

Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir

- Özbekistan'da konuşuyor: Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık

-Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir

- Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir

- Veciz bir Özbek deyişinde tavsiye edildiği gibi "dostin bilen dildaş bol kılar işe koldaş bol" yani dostunla gönüldaş ol yaptığı işte birlik ol

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Özbekistan'ı taniyan ilk devlettir
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