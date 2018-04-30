Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Özbekistan'ı taniyan ilk devlettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Taşkent'te Türk ve özbek iş insanlarına hitap etti

Konuşmalarından satır başlıkları:

Türkiye, Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk devlettir

- Özbekistan'da konuşuyor: Stratejik ortaklığımızın pratikte uygulanması için adımlar atıyoruz. Bugün Özbekistan ile 25 anlaşma imzaladık

-Türkiye dünyanın on yedinci, Avrupa'nın ise altıncı büyük ekonomisidir. Türkiye müteahhitlik konusunda dünyada ikinci sırada gelmektedir

- Özbekistan ve Türkiye, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir merkez haline gelecektir

- Veciz bir Özbek deyişinde tavsiye edildiği gibi "dostin bilen dildaş bol kılar işe koldaş bol" yani dostunla gönüldaş ol yaptığı işte birlik ol