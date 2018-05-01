Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi! O borçlar siliniyor

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli başlıklar;



Tabi Türkiye son 10 yılda 10 milyon vatandaşa genç orta yaşlı kadın erkek istihdam sağladı. Bu istihdam AB 28 ülkesinin tamamının bu süre içerisinde oluşturduğu istihdamdan daha fazla. Sadece geçen yıl 1 milyon 400 bin yeni istihdam sağlayarak neticede yüzde 7,4'lük bir büyümeyi gerçekleştirdik. Bu yıl da işler iyi gidiyor. Ekonomide planladığımız değerlerin üzerinde ilk üç ay sonuçları. Bundan sonra da ölü aylardı, Ocak – Şubat – Mart. Bundan sonra artık yaz da geldi. Hem turizmde, hem tarımda, hem üretimde bir çok alanda çok daha iyi sonuçlar gelecek.

O BORÇLARI TAMAMEN SİLİYORUZ

İkinci konu, emekli olan vatandaşlarımız var. Geçmiş yıllarda emekli olduğu zaman yeni bir iş yeri açarsa ne yapıyordu? Bir dayanışma primi gibi, sağlık için vesaire bir para yatırıyordu yüzde 15 destek primi yatırıyordu. Bunu biz kaldırdık. Ancak geçmiş yıllara ait borçlar var. Kanunla bu meseleyi hallettik bitti. Ancak geçmişten gelen peşini bırakmayan borçlar var, o borçları tamamen siliyoruz. Vatandaşla aramızdaki esnafla ilişkilerimizi düzeltmiş oluyoruz.

Yine BAĞKUR borcu olup da sağlık hizmeti alamayan esnaflarımız var. Bunun da önünü açıyoruz. Borç ayrı, sağlık ayrı. Bunun pazarlığı olmaz. Borcunu bugün vermedin, yarın imkan olur verir. Ama hasta olur 'git kardeşim ben sana bakmayacağım' diyemeyiz. Burada bir düzenleme yapıyoruz.