Eğitimine devam edemeyen gençlere müjde

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'ndan müjdeler çıktı. Emekliden imar ile ilgili sorunlara kadar bir çok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından Başbakan Yıldırım müjdeleri bir bir sıraladı.

DİPLOMA ALMA FIRSATI

"500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu" diyen Başbakan Binali Yıldırım, bu öğrencilere de müjde verdiklerini belirterek şöyle konuştu: " (Üniversitelerden) Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz."