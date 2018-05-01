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Eğitimine devam edemeyen gençlere müjde

Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalarda bulunan Başbakan , lerden kaydı silinen öğrencilere de müjde verdi. , çeşitli sebeplerle üniversiteye devam edemeyen 500 bine yakın öğrenci olduğunu hatırlatarak, “Bu öğrencilere bir kereliğine üniversitelere dönme imkanı veriyoruz." dedi.

Giriş Tarihi: 30.4.2018 19:19 Güncelleme Tarihi: 1.5.2018 01:50
Eğitimine devam edemeyen gençlere müjde

Başbakan başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplanan Bakanlar Kurulu'ndan müjdeler çıktı. Emekliden imar ile ilgili sorunlara kadar bir çok konunun masaya yatırıldığı toplantının ardından müjdeleri bir bir sıraladı.

DİPLOMA ALMA FIRSATI

"500 bine yakın eğitimine devam edemeyen gençler oldu" diyen Başbakan Binali Yıldırım, bu öğrencilere de müjde verdiklerini belirterek şöyle konuştu: " (lerden) Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp alma fırsatı veriyoruz."

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Eğitimine devam edemeyen gençlere müjde
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