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kimdir? 'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi olacak?

ismi 'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkıyor. Soldan bir aday çıkaramayan CHP’de çatı aday olarak şimdi de ANAP kökenli İlhan Kesici’nin adı geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı karşısında, İyi Parti ve Saadet Partisiyle ittifak yapan CHP, hala Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylık için kendi ismini açıklamazken siyasi kulislerde İlhan Kesici'nin aday olacağını konuşuluyor. Peki İlhan Kesici kimdir?

Giriş Tarihi: 2.5.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 2.5.2018 15:43
İlhan Kesici kimdir? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi olacak?

Hali hazırda 'nin İstanbul milletvekili olan 'nin, 24 Haziran Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterileceği konuşuluyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi olacak? Daha önce 'nde Bursa milletvekilliği yapan İlhan Kesici kimdir?

İLHAN KESİCİ KİMDİR?

İlhan Kesici, 22 Kasım 1948 yılında Sivas'ın Zara ilçesinde dünyaya geldi. Annesi ev kadını, babası ise perakende ticareti yapan bir tüccar olan İlhan Kesici; ilk, orta ve lise eğitimini Sivas'da bitirdi.1994 yılında Binhan Kesici ile evli olan İlhan Kesici'nin Aslıhan Kesici adında bir kızı bulunmaktadır. İlhan Kesici üniversite eğitimini Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden tamamlayarak mezun oldu.

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Üyesi olan İlhan Kesici; 1972 ve 1977 yılları arasında da Devlet Demiryolları'nda proje başmühendisliği ile Daire Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye Delegasyonu Üyesi seçilen İlhan Kesici; 1977 ve 1981 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) iktisadi planlama dairesi ulaştırma-haberleşme sektörü uzmanı olarak çalışmasını yürüttü. 23.dönemde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'den İstanbul Milletvekilliği görevine getirilen İlhan Kesici, 1981 ve 1984 yılları arasında DPT'de kamu yatırımları daire başkanı seçildi. Diğer yandan 1987 ve 1990 yılları arasında müsteşar müşaviri, 1991 ve 1993 yılları arasında da DPT müsteşarlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevlerinde bulundu.

İlhan Kesici, 1995 yılında gerçekleştirilen seçimlerde Anavatan Partisi'nden Bursa milletvekili olarak seçildi. İlhan Kesici, 22 Mayıs 2007'de CHP'ye katıldı. Aynı yıl içerisinde yapılan seçimlerde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 28 Eylül 2010 tarihinde de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) istifa etti. Ancak 2015 tarihinde yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım sağlayan İlhan Kesici, aynı sene içerisinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde yeniden İstanbul milletvekili seçildi.

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İlhan Kesici kimdir? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İlhan Kesici mi olacak?
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