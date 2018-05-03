Kamuflajlı öğrencileri havalimanına taşıyan sözleşmeli er, yaşadıklarını anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin 95'i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapılan duruşmada tutuklu sanıklardan, olay tarihinde sözleşmeli er olan Ali Tarhan, savunmasında, 15 Temmuz'da 7 aylık er olarak Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Muhafız Bölüğünde görev yaptığını söyledi.

'BİR MUHAFIZLIK GÖREVİ VAR, SEN GİDECEKSİN'

Sanık Tarhan, "Destek Grup Komutanı Albay Yusuf Özdemir, 'bir muhafızlık görevi var, sen gideceksin' dedi. Benim diğer erlerden hiçbir farkım yoktur, sadece ben maaş alıyordum. Emir verme yetkim yoktu, emir komuta zincirinin en son halkası benim. Arkadaşımla 'kim gidecek' diye yazı tura attık, tura geldi ben gittim. Keşke yazı gelseydi. Yalova'dan gelecek öğrencileri okula getireceğimi öğrendim. Araç muhafızı olarak Yenikapı'ya hareket ettik. Bu ilk görevim değildir. Daha önce de okula gelen misafirleri karşılamakla ya da görevlileri almakla görevlendirilmiştim." ifadelerini kullandı.

Öğrencileri alıp okula getirdiklerini anlatan Tarhan, şöyle savunma yaptı:

"Okulda öğrencilere silah verildi. Binbaşı Ali Akkaş, tanımadığım bir albay ve öğrencilerle Destek Grup Bölgesi VIP Nizamiyesine gittik. Sonrasında 6 öğrenciyi daha okuldan getirmem istendi. Silahlı ve kamuflajlı olarak hazırlanmış 6 öğrenciyi de götürdükten sonra okula geri döndüm. Araç boşalınca muhafız bölüğüne gittim. Sonrasında havalimanına terör saldırısı olabileceği söylendi. 15 Temmuz'dan 15 gün önce de benzer bir saldırı olduğu için şüphelenmedim. Sıkış tıkış bir araca bindirilerek 5. Filonun oraya götürüldük. Araç durdu, tam indik ki sivil bir insan topluluğu üzerime doğru koşmaya başladı. O sırada bir silah patladı. Araca geri bindim, şoka girmiştim. Araca da 3-4 el ateş edildi. Hareket ettik, muhafız bölüğüne geri döndük. Bölüğe gidince kendi silahımla, yine er bir arkadaşın silahını, silahlıktaki arkadaşa teslim ettik."