Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla' ile buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayla filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki Eunja Kim'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

MİLYONLARI AĞLATAN AYLA FİLMİNİN KONUSU

Filmde, Kore Savaşı sırasında kimsesiz küçük bir kızla tanışan Türk Astsubay Süleyman ile aralarında doğan baba-kız ilişkisinin savaşın bitmesiyle birlikte sona ermesi ve 60 yıl sonra tekrar duygusal bir buluşmayla bir araya gelmeleri anlatılıyor. Hazırlıkları üç yıl önce başlayan ve yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı filmde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee- Kyung-Jin gibi ünlü oyuncular da rol alıyordu.