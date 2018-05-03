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Son Dakika: Erdoğan '' ile buluştu

Son dakika haberi... Erdoğan, filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki 'i kabul etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 08:13 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 08:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla' ile buluştu

, filminin gerçek kahramanı 73 yaşındaki 'i kabul etti.

Erdoğan, başkent Seul'de konakladığı otelde, Ayla filminin gerçek kahramanı Eunja ile bir araya geldi.

MİLYONLARI AĞLATAN AYLA FİLMİNİN KONUSU

Filmde, Kore Savaşı sırasında kimsesiz küçük bir kızla tanışan Türk Astsubay Süleyman ile aralarında doğan baba-kız ilişkisinin savaşın bitmesiyle birlikte sona ermesi ve 60 yıl sonra tekrar duygusal bir buluşmayla bir araya gelmeleri anlatılıyor. Hazırlıkları üç yıl önce başlayan ve yönetmenliğini Can Ulkay'ın yaptığı filmde Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu ve Lee- Kyung-Jin gibi ünlü oyuncular da rol alıyordu.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ayla' ile buluştu
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