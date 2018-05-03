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Son dakika: Micro SD’den çıkan müdür gözaltında

Fetullahçı Terör Örgütü’ne mensup emniyet personellerinin kodlandığı micro SD kartın ele geçirilmesi ardından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda aralarında Samsun ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Hulusi Çelik'in de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 12:32
Son dakika: Micro SD’den çıkan müdür gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturmada ele geçirilen Micro SD kart üzerinde yapılan dijital veri incelemelerinde FETÖ tarafından örgüt mensubu olan emniyet personelinin kodlandığı anlaşılmıştı.

ARALARINDA O İSİM DE VAR

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce operasyon gerçekleştirildi. Bakanlık onayı ile kamu görevinden uzaklaştırılan 12 emniyet mensubuna yönelik yapılan operasyonda aralarında Samsun ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Hulusi Çelik'in de bulunduğu 12 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün firari olduğu ve bu şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İşte FETÖ’nün yurtdışına kaçan firarileri​

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Son dakika: Micro SD’den çıkan müdür gözaltında
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