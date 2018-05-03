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: , adaylığı başvurularına ilişkin kararını açıkladı

Yüksek () adaylığına süresi içerisinde başvuran , , ve 'ün başvurularını kabul etti. Süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran , ve 'un ise, bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.5.2018 20:31 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 21:47
Son dakika: YSK, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ilişkin kararını açıkladı

, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden, başvurusu kabul edilenlerin ilanına ilişkin kararı açıklandı.

YSK'nin resmi internet sitesinden yayınladığı karara göre, adaylığına süresi içerisinde başvuran , Meral
Akşener, ve 'ün başvurularını kabul etti.

Bu kapsamda başvurusu kabul edilenler için 04-09 Mayıs 2018'de 08.00 -20.00 saatleri arasında ilgili ilçe başkanlıklarına, seçmenler tarafından başvurularak teklifte bulunulabilecek.

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran , ve 'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

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Son dakika: YSK, Cumhurbaşkanı adaylığı başvurularına ilişkin kararını açıkladı
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