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'den 'nin adayı hakkında ilk yorum

Son dakika haberi... lideri 'nin adayı olan hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli "'li sözde muhaliflere yardım eden ve MHP'ye en yüksek husumeti besleyen şahıstır" açıklamasını yaptı

Giriş Tarihi: 4.5.2018 17:25 Güncelleme Tarihi: 4.5.2018 17:50
Bahçeli'den CHP'nin adayı hakkında ilk yorum

Genel Başkanı Devlet , 'nin adayı Yalova Milletvekili 'nin adaylığına ilişkin, "'ye en yüksek husumeti besleyen bir şahıs CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, gazetecilerin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin adaylığıyla ilgili sorularını yanıtladı.

"MHP'YE EN YÜKSEK HUSUMETİ BESLEYEN ŞAHISTIR"

Adaylıkla ilgili soruya Bahçeli, "MHP'ye en yüksek husumeti besleyen, MHP'nin olağanüstü kurultay aşamasında sözde muhaliflere salon kiralanmasına destek veren yardım eden bir şahıs, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Elbette hayırlı olsun." cevabını verdi.

Bahçeli, YSK önünde Başbakan Binali Yıldırım'a bu sorunun sorulduğunu, ancak kendisinin açıklama yapmadığının hatırlatılması üzerine ise "Cumhur İttifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin adayı Muharrem İnce oldu
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Bahçeli'den CHP'nin adayı hakkında ilk yorum
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