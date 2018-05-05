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Büyükşehir Belediye Başkanı : ‘’ Sütçü İmam’ın torunları ’da rekor kıracak ‘’

’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı leri hazırlıklarını SABAH ’a değerlendiren Başkanı seçimle ilgili konuşmasıyla adeta Partisi Adalet ve (AKP)’lilere  güven muhalefettekilere ise korku saldı. Erkoç ‘’ Muhaliflerin  yani, Erdoğan ve yeni karşıtları tarafından oynan tiyatrolar ve siyaset mühendistliklerine bu aziz milletimiz 24 haziranda gittikleri sandık başında gereken cevabı verecektir ‘’ diye konuştu.

Giriş Tarihi: 5.5.2018 22:31 Güncelleme Tarihi: 5.5.2018 22:49
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç: ‘’ Sütçü İmam’ın torunları 24 Haziran’da rekor kıracak ‘’


Cumhurbaşkanı 'ın lerin 'da yapılacağını açıklamasından sonra tüm yurtta olduğu ğibi Kahramanmaraş'ta siyaset kazanı kaynamaya başladı. En çok aday adaylığı müracaatının yapıldığı Adalet ve Kahramanmaraş il Teşkilatın'da heycanlı ve hummalı bir çalışma başlatıldı.
Adalet ve Kalkınma Partisi olarak her daim yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını ve her seçimin hemen ardından ( İşimiz Bitti) mantığı ile değil milletle birlikte olmaya devam eden bir ziyniyete sahip olduklarını söyleyen Başkanı '' Oynadıkları tiyatronun seneryosu dış ğüçler tarafından yazılanlar sandıkta bumilleten gereken cevabı alacak bir osmanlı tokatı yiyecekler. Bu Azin millet Bu ülkenin güvenli yarınlarını,çocuklarının sosyal,ve ekonomik yönden refahını kimin adına konuştukları kimlerin sözcülüğünü yaptıkları belli olmayan birine asla ve katiyen emanet etmezler.15 Temmuz gibi karanlık bir gece geçiren bu ülkenin vatan sever,imanlı ve ihlaslı halkı bu ülkeye güven vermeyen genelbaşkanları olan partileri asla tercih etmezler'' dedi.

"ÇALMADIK KAPI SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIM"


Seçim için Kahramanmaraş'ın AK kadrove Ak kadrolara gönül verenlerin hazır olduğunu,ve kampanyanın başlamasıyla belirlenen süreci en verimli şekilde değerlendireceklerini söyleyen Fatih Erkoç '' Her seçimde adından söz ettiren bir oyu ile sayın olan sevgisi ve baglılığını gösteren Kahramanmaraş'ta ,senem ayşelerin ,torunları 25 Haziran sabahınada zaferle uyanacak. nin tarih yazacak seçim sonuçlarıyla çoşacaktır. İşte biz bu heycan ve coşkuyla yürütüleek kampanya'da çalmadığımız kapı sıkmadığımız el koymayarak bu kutlu yolun zaferle sonuçlanacak sonunu bulacagız inşallah'' diye konuştu.
Erkoç ''24 Haziran'da yapılacak seçim Milletimiz için Ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir. Rabbim Vatanımızı, Milletimizi, Devletimizi her daim güçlü ve müreffeh kılsın.
24 Haziran'daki seçim, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır. 24 Haziran bu ülkenin milli mücadelesidir, kurtuluş savaşıdır. Kahramanmaraş olarak her daim ülkemizin geleceğine, ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü ve etkili desteği verdik bu seçimde de vereceğiz evvel allahın izniyle. Kahramanmaraş
Daha güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımızın yanında olacak.24 Haziran'da milli irade tecelli edecek. Yeni Bir Kutlu Yürüyüş; Yeni Bir Diriliş; Yeni Türkiye, Büyük Türkiye için gece gündüz çalışacağız'' dedi.

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