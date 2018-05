Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç: ‘’ Sütçü İmam’ın torunları 24 Haziran’da rekor kıracak ‘’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıklamasından sonra tüm yurtta olduğu ğibi Kahramanmaraş'ta siyaset kazanı kaynamaya başladı. En çok aday adaylığı müracaatının yapıldığı Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş il Teşkilatın'da heycanlı ve hummalı bir çalışma başlatıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi olarak her daim yarın seçim olacakmış gibi çalıştıklarını ve her seçimin hemen ardından ( İşimiz Bitti) mantığı ile değil milletle birlikte olmaya devam eden bir ziyniyete sahip olduklarını söyleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Erkoç '' Oynadıkları tiyatronun seneryosu dış ğüçler tarafından yazılanlar sandıkta bumilleten gereken cevabı alacak bir osmanlı tokatı yiyecekler. Bu Azin millet Bu ülkenin güvenli yarınlarını,çocuklarının sosyal,ve ekonomik yönden refahını kimin adına konuştukları kimlerin sözcülüğünü yaptıkları belli olmayan birine asla ve katiyen emanet etmezler.15 Temmuz gibi karanlık bir gece geçiren bu ülkenin vatan sever,imanlı ve ihlaslı halkı bu ülkeye güven vermeyen genelbaşkanları olan partileri asla tercih etmezler'' dedi.

"ÇALMADIK KAPI SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIM"



Seçim için Kahramanmaraş'ın AK kadrove Ak kadrolara gönül verenlerin hazır olduğunu,ve kampanyanın başlamasıyla belirlenen süreci en verimli şekilde değerlendireceklerini söyleyen Fatih Erkoç '' Her seçimde adından söz ettiren bir oyu ile sayın Cumhurbaşkanına olan sevgisi ve baglılığını gösteren Kahramanmaraş'ta sütçü imamın,senem ayşelerin ,torunları 25 Haziran sabahınada zaferle uyanacak. Türkiyenin tarih yazacak seçim sonuçlarıyla çoşacaktır. İşte biz bu heycan ve coşkuyla yürütüleek kampanya'da çalmadığımız kapı sıkmadığımız el koymayarak bu kutlu yolun zaferle sonuçlanacak sonunu bulacagız inşallah'' diye konuştu.

Erkoç ''24 Haziran'da yapılacak seçim Milletimiz için Ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarlı ve güçlü Türkiye için milletimiz en güzel kararı verecektir. Rabbim Vatanımızı, Milletimizi, Devletimizi her daim güçlü ve müreffeh kılsın.

24 Haziran'daki seçim, Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dur demek için atılan en doğru adımdır. 24 Haziran bu ülkenin milli mücadelesidir, kurtuluş savaşıdır. Kahramanmaraş olarak her daim ülkemizin geleceğine, AK Partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a en güçlü ve etkili desteği verdik bu seçimde de vereceğiz evvel allahın izniyle. Kahramanmaraş

Daha güçlü bir Türkiye için Cumhurbaşkanımızın yanında olacak.24 Haziran'da milli irade tecelli edecek. Yeni Bir Kutlu Yürüyüş; Yeni Bir Diriliş; Yeni Türkiye, Büyük Türkiye için gece gündüz çalışacağız'' dedi.