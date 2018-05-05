CHP'yi emanet edemediğiniz adama Türkiye'yi mi emanet edeceksiniz?

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Kılıçdaroğlu için en önemli mesele CHP'deki iktidarını, koltuğunu korumak. Çünkü Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olursa kaybedeceğini, kaybedince de CHP genel başkanlığı koltuğundan olacağını çok iyi biliyor.

AMAÇ CHP'DEKİ KOLTUĞUNU KORUMAK!

O yüzden önce Abdullah Gül'ün adaylığı için uğraştı. Başaramayınca bu kez Muharrem İnce isminde karar kıldı. O isimde karar kılmak da o kadar kolay olmadı.

Neden mi? Çünkü CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce de CHP'de iktidar mücadelesi veren bir isim.

Ve Kılıçdaroğlu niçin aday olmuyorsa, İnce de aynı gerekçeyle aday oluyor.

İNCE DE SEÇİLEMEYECEĞİNİ BİLİYOR

İnce de seçilemeyeceğini biliyor. Ancak bu süreçte parlamak ve güçlenmek istiyor. Böylelikle seçimden sonra CHP genel başkanlığı koltuğuna oturabileceğini düşünüyor.

Kılıçdaroğlu'nun hesabı ise Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olmamak. Öte yandan CHP'deki en büyük rakibinin kazanamayacağı bir yarışta yıpranmasını sağlamak.

CHP'nin tepesindeki isimler önce kendi konumlarını düşünüyor. Ülkenin yönetimiyle ilgili sahici bir vizyonları yok. Öyle olmuş olsaydı Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi nasıl aday gösterebilirdi?

PARTİYİ YÖNETEMEYECEK ADAM CUMHURBAŞKANI ADAYI

İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı gündeme geldiğinde çıkıp şunu söylemesi gerekmez miydi? "Ben bu adamın CHP'yi yönetebileceğine inanmıyorum, ülkeyi yönetebileceğine nasıl inanayım?"

Oysa öyle olmadı. Kılıçdaroğlu, İnce'nin CHP'yi yönetemeyeceğini ancak ülkeyi yönetebileceğini ifade etmiş oldu.

Neyse en azından CHP'nin adayı da belli olmuş oldu.

KÖYDE TAVUK BESLERİM DEMİŞTİ

Gün sonunda CHP "AKP yüzde 49 oy alsın siyaseti bırakırım, giderim kitap okurum, köydetavuk beslerim" diyen Muharrem İnce'yi aday göstermiş oldu. İnsan kendisini böyle durumlara neden sokar ki?

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