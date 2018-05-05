Son dakika: TRT ve Taksim Meydanı işgal davasında flaş karar!... 31 sanığa ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanması ile Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin 31'i tutuklu 123 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince İstanbul Bölge Adliye Mahkemesindeki büyük salonda yapılan duruşmaya, 31 tutuklu sanık ile avukatları katıldı.

Müşteki avukatlarıyla izleyicilerin hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım, Mustafa Kemal Kütahya, Emrah Altunkalem, Yavuz Sarıoğlu, Ali Kazanpınar, Asım Özdemir, Nuh Çetiner'in "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de aynı suçtan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmadaki tavır ve davranışlarını, verilen hapis cezasının cezanın gelecekleri üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak cezayı müebbete indirdi.

Mahkeme heyeti, TRT'nin Harbiye'deki binasının işgali sırasında 3 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu'na bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'nin de 3 kişinin şehit olmasına neden oldukları gerekçesiyle de aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Sanıklar, Erdoğan Çelik, Günay Kaya, Birhan Şahan, Mustafa Karademir, İsa Gözetici, Nurullah Yıldırım'ı da Taksim Meydanı'nda yaşanan olaylarda 39 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle, çalıştıkları gerekçesiyle 624'er yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme heyeti, TRT binasının işgali sırasında 49 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle sanıklar Hamza Mermer, Ramazan Argunşah, Duran Keskin, Ufuk Kenan Konuk, Yavuz Sarıoğlu'na 784'er yıl hapis, sanıklar Abdullah Badur, Ahmet Ergün, Aykut Keklik, Ener Bilecek, Eshed Öksün, Haşem Ülker, İbrahim Gör, Mehmet Uysal, Mücahit Özcan, Müjdat Bozkaya, Ömür Mazlum, Sinan Ertepe, Sinan Mişe, Yasin Mapavrelioğlu ve Yener Dertli'ye de 653'er yıl hapse mahkum etti.

Mahkeme heyeti, 7 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunu işledikleri gerekçesiyle 5 sanığa çıkan olaylarda 42'şer yıl hapis cezası, 15 sanığa da aynı suçtan 35'er yıl hapis cezası verilmesine karar veren mahkeme heyeti, 22 sanığı da "hukuka aykırı olarak kamu kurumlarının haberleşmesinin engellenmesine teşebbüs" suçundan değişik oranlarda hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, 52'si er olmak üzere 92 sanığın da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti.



Bu arada mahkeme heyetinin kararını açıkladığı sırada ayağa kalkan sanıklardan biri, "Başkanım ben çıkabilir miyim. Anayasayı ihlal eden bu çocuklar değil. Bir kez saygısızlık etmedi bu mahkemeye. Bu çocuklar anayasanın ne olduğunu bilmiyorlar." diye bağırdı.

Bunun üzerine mahkeme başkanı Kemal Selçuk Yalçın'ın talimatıyla sanık Jandarma görevlilerince salondan çıkarıldı.

Mahkeme başkanının kararı okumaya devam ettiği sırada tepki gösteren bazı sanıklar da salondan çıkarıldı. Bir sanığın daha ayağa kalkarak mahkeme heyetine yönelik "er ya da geç çıkıp hayatınızı yakacağım" diyerek tehditte bulunması üzerine bu sanık da salondan dışarıya alındı.

Mahkeme başkanı Yalçın, duruşmanın düzenini bozan sanıkların isimlerinin tespit edilerek tutanak altına alınacağını söyledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Orhan Aydın tarafından hazırlanan 383 sayfalık iddianamede, FETÖ'nün kuruluşu, yapısı, örgütlenmesi, eylemleri anlatılırken, Harbiye'deki TRT binasının işgali ve sonrasında vatandaşların yaptığı protestolarda Fahrettin Yavuz, Murat Demirci ve Jaoad Merroune'nin şehit edildiği, 50 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

İddianamede, 7'si rütbeli olmak üzere 24'ü tutuklu 32 askerin "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ile farklı oranlarda hapis cezalarına çarptırılması istenmişti.

İddianamede ayrıca, bir kısım sanıklar hakkında "terör örgütüne üye olmak", "bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak için kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "kamu malına zarar verme", "kamu kurumları arasındaki haberleşmeyi hukuka aykırı olarak engellemeye teşebbüs etme" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından da hapis cezaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan diğer iddianamede ise 15 Temmuz'da darbeci askerlerce Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması ve çıkan olaylarda 39 kişinin yaralanmasına ilişkin 11'i tutuklu 4'ü firari 99 şüpheli yer almıştı.

Sanıklar hakkında, ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan ise 5 yıldan onbeşer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, TRT'nin Harbiye'deki binasının işgal edilmesi ve sonrasında çıkan olaylarda 3 kişinin ölümü, 50 kişinin yaralanmasına ve Taksim Meydanı'nın kontrol altına alınmaya çalışılması sırasında 39 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin davaların birleştirilmesine karar vermiş, bu kapsamda, davadaki sanık sayısı 123 olmuştu.