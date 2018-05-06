Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayak merkezi Erciyes'in ününün Türkiye'yi aşıp Orta Doğu ve Körfez bölgesine yayıldığını belirterek, "İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Erdoğan Kayseri'de: Bu kadim şehri, önemli bir çekim merkezi yapacağız

Açılış töreni vesilesiyle Kayserililerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, vatandaşlardan birinin kendisine seslenmesi üzerine, "Ben sizlere kurban olurum." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerinin belediye başkanlığı döneminden beri rüyası olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hamdolsun, temeli attık, bugün de açılışını yapıyoruz. Nereden, nereye. Attığımız temeller yerinde kalmadı, yükseldiler, işte görüyorsunuz." diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdiklerini ve bu vesileyle Kayserililerle hasret giderdiklerini kaydederek, "Gerek burada gördüğüm coşku gerekse kongremizde şahit olduğumuz birlik ve beraberlik, bize geleceğimiz adına çok büyük umut veriyor. Ben 24 Haziran'da Kayseri'nin inşallah rekor tazeleyeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Maşallah bugün Kayseri yine kabına sığmıyor." diyen Erdoğan, kente her gelişlerinde farklı bir heyecana şahitlik ettiklerini, sanayide, ticarette, eğitimde, tarımda ve turizmde İç Anadolu Bölgesi'nin amiral gemisi Kayseri'nin başarı çıtasını yükseklere taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Kayserili ihracatçılarımız, Afrika'dan Asya'ya, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın dört bir ucuna bu toprakların ürünü olan, üzerinde 'Made in Turkey' yazan ürünler satıyor. Aynı şekilde kayak turizmi başta olmak üzere turizm alanında da şehrimizin ciddi bir atılım hamlesi içinde olduğunu görüyorum. Erciyes'in ünü sadece ülkemizde değil. Özellikle Anadolu, artık Erciyes de övünebilir. Orta Doğu ve Körfez Bölgesi'nde artık bu ün daha da yayılıyor. İnşallah tanıtım çalışmalarıyla, altyapı hizmetleriyle, teşvik ve desteklerle hayata geçireceğimiz yeni projelerle Kayseri'nin bu yönünü daha da güçlendireceğiz. Selçuklu'nun bu kadim şehrini her açıdan önemli bir çekim merkezi yapacağız, var mıyız buna? Biz de koşacağız ama beraber."

Bugün bu yönde kritik bir adım attıklarını, şehrin cazibesini artıracak, Kayseri'nin başarı zincirine yeni bir halka ekleyecek çok önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkem ve milletim için bu hayalimin gerçekleşmesi, beni mutlu etmeyecek de kimi mutlu edecek?" diye sordu.

Yozgat, Isparta, Mersin ve Adana'nın ardından 5'inci şehir hastanesini Kayseri'ye kazandırdıklarını söyleyen Erdoğan, yıl sonuna kadar da Ankara Bilkent, Manisa, Eskişehir ve Elazığ şehir hastanelerini hizmete almayı planladıklarını kaydetti.

Erdoğan: Hiçbir projesi olmayanlar, eski sistemi getireceğiz diyorlar

- "MÜNBİÇ'İ DOLAŞ DA GEL"

Erdoğan, kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden olan ve 3 yıldan daha kısa sürede tamamlanan eserin, Kayseri ve bölge için hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu hastaneleri Kılıçdaroğlu için de yaptık. Gelsin, gelsin. At denize, balık bilmezse Halik bilir. Ben ona diyorum ki yaptığımız yollardan geç, Osmangazi Köprüsü'nden geç, Avrasya Tüneli'nden geç, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geç. Geçerken şöyle bir de CD'yi koysunlar, orada senin hakikaten aracında özellikle CD çalara, orada dinle. Hele hele az önce Esat Kabaklı'nın, dinledik ya, hele hele 'Gez Oğlum'u dinlerse bir başka olur. Hani Tatlıses diyor ya 'Afrin'i dolaş da gel', bir de onu dinletmek lazım. Daha ileri gidip Münbiç'i dolaş da gel. İstese de istemese de biz bu yolda durmak yok, yola devam dedik, gideceğiz."

Hastanenin yapımında emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, burada tedavi görecek tüm hastalara Allah'tan acil şifalar diledi.

Erdoğan, Kanuni Sultan Süleyman'ın "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü anımsattı.

Kayseri Şehir Hastanesinin, bin 607 yatak kapasitesi, 466 bin 400 metrekare kapalı, 281 bin 500 metrekare açık alanıyla şu ana kadar açılan şehir hastanelerinin en büyüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, 4 ana hastane binasıyla fizik tedavi ve adli tıp birimlerinden oluşan hastanede 413 poliklinik odası, 253 yoğun bakım ünitesi ile 43 ameliyat masası bulunduğu bilgisini verdi.

Erdoğan, hastanede 10'u erişkin, 10'u çocuk olmak üzere toplam 20 yataklı kemik iliği transplantasyon merkezi de bulunduğunu sözlerine ekledi.