MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önünde tarihi bir seçim olduğunu, bu kapsamda sandıktan doğacak talihli bir geleceğin, millet iradesiyle tahkim ve tescili yapılacak güçlü bir yönetim gerçeği bulunduğunu bildirdi.

"24 Haziran demokrasi randevusuna" artık sayılı günler kaldığını, cumhurun, ittifakla tarih yazacağını belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı, Türkiye'yi ve Türk milletini istiklal içinde istikbalin zirvelerine taşıyacak; huzur, demokrasi, refah, özgürlük, milli birlik ve kardeşliği en üst düzeyde temin edecektir. Her dönemde Türkiye'nin gelişmesinden ürken, büyümesinden çekinen, birlik ve dayanışma ruhundan korkan hain, tabansız, temelsiz, meymenetsiz ve edepsiz çevreler olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Rüzgar esmiyor diye bayrak inmez, fırtına var diye gemi yolundan dönmez."

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın, Türk milletinin ruh kökünden, tarihi hedeflerinden, milli kimliğinden, bin yıllık kardeşlik ve kader ortaklığından yüce bir umutla, yüksek bir ufukla ortaya çıktığını vurgulayarak, "Cumhur İttifakı milletin ta kendisidir. Sahte ve sanal ittifaklar millete yabancı ve yalancıdır." ifadesini kullandı.

Yusuf Has Hacib'in, "Doğru söyle, kavlin bütün olsun. Küstah olur kavli yalan kişiler." sözünü aktaran Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gerçekten de böyle değil mi? Kavli yalana bulanmış, karakteri yozlaşmanın çukuruna batmış kişi ya da kişiler küstahlıkta devamlı çıta yükseltmektedir. Yine diyor ve uyarıyor Yusuf Has Hacib: 'Küstahlara katılma, fesada uyma. Bu ikisinden kara bulaşır insana.' Dillerinde ölümcül riya, yüzlerinde gölgeli ziya, gözlerinde suçluluğun ciyası olan vefasız ve vicdansızlar fesat ve fitneye mihmandarlıktan geçinen sefalet yuvalarıdır. Hafta içinde, cumhurbaşkanı adayları için toplanması gündemde olan 100 bin imzayla ilgili bir düşüncemi paylaştım. FETÖ'nün siyasi ayağından sonra, siyasi seçmen kısmına dikkat çektim. Sen misin bunu diyen? Anladım ki yılanın deliğine çomağı sokmuşum, taşı adresine fırlatmışım. Malum odak ve oluşumlar anında başlarını kaldırdılar, yaraları olduğu için gocunmaya başladılar. Sanki suçüstü yakalanmışlar, gizli emel ve hedefleri deşifre edilmişti. Nitekim öyle de oldu. Yusuf Has Hacib, 'Kötüye katılma, tavrını diri tut' diyor ya, ben de aynen bunu yaptım."

"RAHATSIZ OLANLAR, REHAVETİ BOZULANLAR SİYASİ FAİLLERDİR"

"Mazisi yedi ayı bulmamış icazetli bir partinin, ihtiyacı yokken 100 bin imza toplamanın peşine niye düştüğünü, bu aklın nereden verildiğini, Pensilvanya'nın bir tembih ve teşvikinin söz konusu olup olmadığını" sorduğuna dikkati çeken Bahçeli, rahatsız olanların, rehaveti bozulanların ise siyasi failler olduğunu belirtti.

Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:

"CHP'nin 15 kiralık milletvekilinin takviyesiyle grup kuran bir sözde partinin, doğal olarak cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına kanunen sahip olmasına rağmen hangi destek vaadiyle kısa süre içinde imza toplamaya kalkışmıştır? Sorduğum bir diğer soru da budur. Bir hanım olması sebebiyle İP'in başındaki şahsiyete karşı bir söz söylemekten ar ederim. Bu durum, kadınlara, kadınlık onuruna hürmetimden dolayıdır. Dün yanımızda söyledikleri methiye dolu sözleri bugün inkara yeltenenler, yarın en azından bugününü yok sayamazlar, namertlik yapamazlar."

"İNCELDİĞİ YERDEN KOPAR, TUZAĞA ÇEKİLDİĞİNİ GÖRÜRSE NE OLACAK"

CHP'nin, parti teşkilatlarını inceden inceye seferber ederken, diğer yandan rakip cumhurbaşkanı adaylarına imza verilmesini istediğini, bunu da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından ilan ettiğini belirten Bahçeli, "CHP, FETÖ'nün kuluçkası haline geldiğine yanmamış, Türkiye muhaliflerinin gözdesi olmuştur. Madem ona buna imza toplayacaktı, o halde CHP Lideri, MHP'ye en yüksek husumet duyan bir şahsı, gel buraya bakayım diyerek, tariz ve tezyif dolu buyurgan bir üslupla niye cumhurbaşkanı adayı yaptı? Aday şahıs, inceldiği yerden kopar, tuzağa çekildiğini görürse ne olacak?" sorusunu yöneltti.

"SİZİN NEYİNİZ MİLLETİ TEMSİL ETMEKTEDİR Kİ İTTİFAKINIZ MİLLET OLSUN"

Birbirinin sırtından geçinen, aynı projenin içinde buluşan dört siyasi partinin Millet İttifakı çatısı altında bir araya geldiğine değinen Bahçeli, şunları aktardı:

"Sizin neyiniz milleti temsil etmektedir ki ittifakınız millet olsun? Millet değil zillet; millet değil illet çatısı FETÖ harcıyla örülmüştür. CHP, 15 Temmuz'un rövanşını almak isteyen ne kadar kripto damar varsa siyasi omurgasına bağlamıştır. CHP, İP'e çıkmış; İP, CHP'ye dolanmış; ipsiz, sapsız, şuursuz ve sorumsuz fesat bloğu düşe kalka, ine çıka, siyasi medcezir eşliğinde bina ve tesis edilmiştir."

İbn-i Sina'nın, "Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir" sözlerine dikkati çeken Bahçeli, "Ancak fesat kumpanyası 24 Haziran'da hak ettiğini görecek, layığını bulacak, kumdan kale gibi devrilip gidecektir. Türkiye'yi felakete sürüklemek isteyenleri, Türk milleti inanıyorum ki fena yapacaktır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Yusuf Has Hacib'in, "Fesattır bozan her şeyin aslını, fesat bozar her iyi izi. Fesat kaçırır bulunmuş kutu, fesat tutuşturur sönmüş ateşi. Fesadın etrafında durma, ona yakın yürüme. Fesat neredeyse ucuzluk orada." sözlerine de işaret ederek, "Zillet ittifakı ucuzdur, uçurumdur." değerlendirmesini yaptı.

"15 TEMMUZ GECESİ NEREDE OLDUĞUMU MİLLET BİLİYOR"

"Bir ülkücü katilinin, siyasi iffetini kaybetmiş orak çekiç sevdalısı bir husumet kaynağının", 15 Temmuz gecesi kendisinin nerede olduğunu sorduğunu belirten Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Milleti fişlediğimi söylemiş. İsmini anmaktan imtina ettiğim bu yabancı beslemesi, Beka Vadisi'nde sanıyorum aklını kaybetmiş, ruhunu da teslim etmiştir. 15 Temmuz gecesi nerede olduğumu millet biliyor, tarih biliyor, maşeri vicdan biliyor, vatan biliyor, bayrak biliyor, ecdat biliyor, devlet biliyor; sen bilsen ne yazar bilmesen ne çıkar. Emin ol ki senin olmadığın her yerdeyim. Senin olduğun yerde de zaten yokum. İnsanlar başaklara benzermiş; içleri boşken başları havada, doluyken eğikmiş. Bu eğik olma hali, taviz ve teslimiyet değil müşfiklik, münevverlik, mülayimlik, müteyakkız bir şuurun hal özetidir. Şahsım ve partim 15 Temmuz'da Türk ve Türkiye düşmanlarının tam karşısında bozkurt gibi duruş gösterirken, bunu sorgulamaya cüret eden, dedikoduyla, yalan ve dolanla piyasa değerini arttırmaya gayret eden müfteri ve alçağa millet hak ettiği muameleyi mutlaka yapacaktır. Yusuf Has Hacib güzel söylemiş: 'İftiracı kişilere katılma, uzak dur. İftiracının dilinde yanan ateş vardır. Gönlünü, dilini doğru tut, erdemini ulu. Özünü unutma, şaşırma yolunu."

Bahçeli, Ankara Mamak'ta aşırı yağışlardan zarar gören, bunun yanında afette yaralanan vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu kardeşlerimize gerekli ekonomik yardım ve sosyal desteğin acilen sağlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas'ın yeryüzünde buluşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez'in, bereket ve bolluğa, barış ve kucaklaşmaya vesile olmasını da temenni etti.