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" sitesi" operasyonunda 5 gözaltı

'da, " sitelerine" yönelik fuhuş operasyonunda 44 kişinin kimliği belirlenirken, 5 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, üzerinden ilan vererek para karşılığı fuhuş yapan kadınların ilanlarının bulunduğu "eskort internet siteleri" ile ilgili çalışma başlatıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 18:12
Eskort sitesi operasyonunda 5 gözaltı

arama motoruna " " yazıldığında kullanıcının, operasyona konu olan internet sitesine yönlendirildiği, Samsun'da sitede ilanı yayınlanan ve kimliği belirlenen 44 "eskort şahsın" bulunduğu anlaşıldı. Eskort sitesi yönetici ve sahiplerine ilişkin yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda şüpheliler Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş, M.D ve M.Y. tespit edildi.

ŞÜPHELİLER, İZMİR VE İSTANBUL'DA YAKALANDI

Samsun, ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Ç.Ş, F.B.Ş, Y.K.Ş. ve M.D'yi İzmir'de, M.Y'yi ise İstanbul'da yakaladı.

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HESAPLARA EL KONULDU

Şüphelilerin banka hesapları mahkeme kararıyla bloke edilirken ikametlerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve bir araca da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

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"Eskort sitesi" operasyonunda 5 gözaltı
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