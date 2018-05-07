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İstanbul'a bir sürücüsüz hattı daha

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. , Yenikapı-Kirazlı Metrosu'nu Halkalı'ya uzatarak bu hatta sürücüsüz teknolojiye sahip tren seti alacak. Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı-Yenikapı hattında 39 dakika olacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 12:25 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 12:33
İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha

Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak. Yerel kaynakların aldığı bilgiye göre, Yenikapı ve Kirazlı arasında çalışan M1B hattının Halkalı'ya uzatılması çalışmalarında sona geliniyor. , Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattı gibi Yenikapı-Halkalı arasındaki metronun sürücüsüz olması için çalışmalarını sürdürüyor.

8 DURAK DAHA EKLENECEK

13 istasyonu bulunan Kirazlı-Yenikapı metrosu Halkalı'ya uzatılınca 8 daha eklenecek. Metronun toplam hat uzunluğu 24 kilometreye ulaşacak. Bağcılar-Kirazlı-Küçükçekmece-Halkalı metro hattı güzergahı Barbaros, Malazgirt, Caddesi, Fatih, Halkalı Merkez, Hastane, Yarımburgaz, Halkalı istasyonlarından oluşacak.

Metronun Halkalı'ya uzatılmasıyla mevcut Kirazlı-Yenikapı hattı rehabilite edilerek teknolojik hale getirilecek. Mevcut hatta kullanılan tren setleri yerine insansız sürüş kabiliyetine sahip 272 vagona sahip 45 tren seti alınacak. Yeni hattaki trenler birbirlerine körüklerle bağlı altılı vagonlar halinde çalışacak.

SAATTE 90 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Bir merkezden ve sürücüsüz olarak kontrol edilebilen tren setleri saatte 90 kilometre hız yapabilecek, kendi kendine park alanına gidebilecek. Tren setlerinde cep telefonları için şarj üniteleri de yer alacak.

Gelecek yıl hizmete alınması planlanan hat ile Halkalı ile Bağcılar Kirazlı arası 14 dakikaya inecek. Halkalı-Yenikapı hattında 39 dakika olacak.

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İstanbul'a bir sürücüsüz metro hattı daha
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