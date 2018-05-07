İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı FETÖ'cü çıktı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok sayıda danışmanının FETÖ'cü çıkmasının ardından şimdi de ittifak kurdukları Meral Akşener'in İyi Parti'nin FETÖ ile bağlantıları ortaya çıktı.

İyi Parti'nin danışmanı FETÖ'cü çıktı

İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı olan Kerim Çoraklık'ın kendi hesabından FETÖ'yü öven tweetleri ortaya çıktı. Çoraklık'ın attığı tweetlerde FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik yaptığı operasyonları övdüğü görülüyor.

ÇORAKLIK'IK FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ

FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın örgüt üyeliğinden tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da belirlendi.

Kerim Çoraklık'ın attığı tweetlerde hükümetin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini her fırsatta eleştirildiği, terör örgütünün elebaşı Gülen'e de methiyeler dizdiği görüldü.