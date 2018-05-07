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'nin danışmanı 'cü çıktı

'nin sorumlusu 'ın 'yü öven tweetleri ortaya çıktı. Çoraklık'ın attığı tweetler FETÖ'yü öven cümleleri gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 16:41 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 16:56
İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı FETÖ'cü çıktı

Lideri 'nun çok sayıda danışmanının 'cü çıkmasının ardından şimdi de ittifak kurdukları 'in 'nin FETÖ ile bağlantıları ortaya çıktı.

İyi Parti'nin danışmanı FETÖ'cü çıktı

İyi Parti'nin danışmanı olan 'ın kendi hesabından FETÖ'yü öven tweetleri ortaya çıktı. Çoraklık'ın attığı tweetlerde FETÖ'nün, Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik yaptığı operasyonları övdüğü görülüyor.

ÇORAKLIK'IK FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞ

FETÖ'cü Kerim Çoraklık'ın örgüt üyeliğinden tutuklandığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı da belirlendi.

Kerim Çoraklık'ın attığı tweetlerde hükümetin başta FETÖ olmak üzere terör örgütleri ile mücadelesini her fırsatta eleştirildiği, terör örgütünün elebaşı Gülen'e de methiyeler dizdiği görüldü.

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İyi Parti'nin sosyal medya danışmanı FETÖ'cü çıktı
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