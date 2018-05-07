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Son Dakika: ’li papaz yeniden hakim karşısında

Son dakika haberi... ’ın iadesini istediği ’li Andrew Brunson’un ikinci duruşması başladı. Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.5.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 7.5.2018 10:52
Son Dakika: ABD’li papaz yeniden hakim karşısında

Başkanı 'ın, 'dan iadesini istediği, 'de terör örgütleri ve adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip , bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı.

GİZLİ TANIKLAR DİNLENİYOR

35 yıl hapis cezası istenilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson davası 16 Nisan'da görülen ilk duruşma ile başlamıştı. Aliağa'daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde bugün ikinci kez görülen duruşma kimlik yoklamasıyla başladı. Duruşma gizli tanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

ABD'Lİ KONSOLOSLUK YETKİLİLERİ DE TAKİP EDİYOR

Duruşmayı izlemek için ABD'li konsolosluk yetkilileri ve çok sayıda yabancı basın mensubu da izleyiciler arasında bulunuyor. Rahip Andrew Craig Brunson'un eşi Norine Brunson da duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu.

Bu arada, duruşma için cezaevi kampüsü girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, cezaevi kampüsü güzergahına iki arama noktası kurdu. Davayı izlemek isteyenler bu arama noktalarında geçtikten sonra cezaevine kampüsüne ulaştı.

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Son Dakika: ABD’li papaz yeniden hakim karşısında
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