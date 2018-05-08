Cevat Ayhan kimdir? Cevat Ayhan hayatını kaybetti

Cevat Ayhan kimdir? sorusu vatandaşların cevap aradıkları konular arasında yer alıyor. Akyazı doğumlu Cevat Ayhan daha önce DPT uzmanlığı ve Bakanlık görevlerinde de bulunmuştu.

1938 yılında Akyazı'da doğan Ayhan, İTÜ Makina Mühendisliği Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede master derecesi alan Ayhan, DPT Uzmanlığı, Aliağa Rafinerisi Tevsi Projesi Makina Grubu Şefliği, Petkim Tesisleri Tevsi Projesi Proje Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı, Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Kapatılan Refah Partisi'nde 19, 20 ve 21'inci Dönem Sakarya Milletvekilliği yapan Ayhan, "REFAHYOL" olarak adlandırılan 54. Hükümet'te Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlerini üstlendi.