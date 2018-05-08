Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

AK Parti TBMM Grup Toplantısının ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 24 Haziran'daki erken seçim için takvim artık işliyor. Cumhurbaşkanlığı için adaylar belli olmuş durumda. AK Parti ve MHP Cumhur İttifakının adayı olarak şahsımı aday gösterdi. İttifak protokolümüz YSK'ya teslim edildi. Her parti kendi adayını belirleme hakkına sahiptir.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı'nı tanıtırkenki hali konuya bakışını gösteriyor.

KORKARIM BU DURUM CHP'NİN TOPTAN SATIŞINA KADAR GİDER

Başka partilerin adayları için seçim kurullarında görev çıkarmışlar. Dünyanın hiç bir yerinde seçmen pazarlamak demokrasinin içinde yoktur. Korkarım bu durum CHP'nin toptan satışına kadar gider. Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız, onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Bizi çıldırtacaklarını öne sürerek yola çıkmışlardı, haklarını vermek lazım bizi çıldırtmasalar da şaşırtmayı başardılar. Bu karikatür tipin ve adayının maceralarını seçimlere kadar izlemeye devam edeceğiz.

KİMSE BİZİ KRİTERLERİ YÜKSELTMEYE ZORLAMADI

Başarı çıtamızı iyice yukarıya çıkardık, kimse bizi kriterleri yükseltmeye zorlamadı, hepsini kendi irademizle hayata geçirdik. Bugüne kadar değişimden, yenilikten yana olduk, icraatlerimizi de bu doğrultuda yaptık.

YIKIM EKİBİNE HAK ETTİĞİ DERSİ BİR KEZ DAHA VERECEĞİZ

Biri Çankaya'da yatacakmış bir diğeri de Külliye'ye tahsil edecekmiş böyle politika olur mu, bu nasıl cüce bir politikadır? Kafanızda Türkiye milleti için tarihe geçecek bir proje var mı onu söyleyin. Biz manifestomuzu milletimizle paylaştık. Tek dertleri var o da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak. Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz. İnşallah 24 Haziran'da yıkım ekibine hak ettiği dersi bir kez daha vereceğiz.

Başka Cumhurbaşkanı adayları da mevcut, biz ne kadar adayla yarışırsak o kadar memnun oluruz, demokrasinin güzelliği işte bu. Bizim siyaset anlaşımız hizmet, proje, inşa üzerine kurulu. Muhalefetin bir projesi var onu açıkladılar. Bu proje Türkiye'yi eski sisteme geri döndürmekmiş.

AHaber CANLI YAYIN