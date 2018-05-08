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Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden 'eski ' açıklaması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, lerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı şeklinde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.5.2018 23:47 Güncelleme Tarihi: 8.5.2018 01:57
Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden 'eski kimlik' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 'da yapılacak ve 27. Dönem Milletvekili Genel leriyle ilgili, eski nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı.

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ESKİ KİMLİKLER GEÇERLİ

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus cüzdanlarının, kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşlerinden 'eski kimlik' açıklaması
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