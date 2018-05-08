Sibel Sevinç Deveci gözaltına alındı

Sibel Sevinç Deveci, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" FETÖ'cü askerlere destek veren, "Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın" diyerek AK Partilileri hedef alan avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ propagandasından gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne destek veren ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar" ve "Sokakta işimiz yok" şeklinde paylaşımda bulunan avukat Sibel Sevinç Deveci'nin, FETÖ propagandası suçunu işlediği gerekçesiyle ikametinde gözaltına alındığı bildirildi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2018/79805 sayılı soruşturması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlileri tarafından gözaltına alınan Sibel Sevinç Deveci'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.





Avukat Sibel Sevinç Deveci'nin suç olduğu ifade edilen paylaşımları şöyle:

15 Temmuz darbe girişimi gecesi saat: 23:29: "Mehmetçik ne yaparsa güzel yapar"

16 Temmuz 2016 saat: 00:25: "Sokakta işimiz yok"

16 Temmuz 2016: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar!!!"

16 Temmuz 2016: "Cumhurbaşkanından İçişleri Bakanına, AKP İl Başkanı'na kadar herkesi sokağa çağırıyorlar. Sakın çıkmayın.!!!"



Sibel Sevinç Deveci'nin 5 Mayıs 2018 tarihli paylaşımda ise, AK Partili vatandaşları tehdit etmiş ve 'Bir hukukçu olarak biliyorum ki; "Birgün gelecek AKP'li olmadıklarını ispatlamaya çalışacaklar." Gelecek çok yakın. Unutmayın" iddiasında bulunmuştu.

Deveci'nin, sosyal paylaşım sitesindeki şahsi hesabından FETÖ'cüleri masum gösteren paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.