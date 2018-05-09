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Kara propaganda sonrası Erdoğan'a destek çığ gibi büyüdü!

'ın dün AK yaptığı "Biz ancak milletimiz tamam derse bırakırız" sözleri üzerine sosyal medyada kara propaganda çalışmaları yapıldı. Tamam etiketiyle yapılan kara propagandalara karşılık, Erdoğan'a destek amacıyla açılan Devam etiketi kısa sürede yüzbinlerce kişiye ulaştı. Daha sonra ortaya çıkan detaylar kara propaganda için atılan Tamam mesajlarının bir çoğunun yurtdışından gönderildiği ortaya çıktı...

Giriş Tarihi: 9.5.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 10:54
Kara propaganda sonrası Erdoğan'a destek çığ gibi büyüdü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AK önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın "Biz ancak milletimiz tamam derse bırakırız" sözleri üzerine sosyal medyada Tamam etiketiyle kara propaganda çalışmaları yapıldı. Sosyal medyada bu kara propaganda etiketini en çok konuşulanlar listesi sokmak isteyenler sahte hesaplardan onlarca mesaj paylaştı. Daha sonra ortaya çıkan detaylar bu mesajların çoğunlukla yurtdışından atıldığını ortaya koydu.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal kara propaganda tweetlerinin hangi bölgelerden atıldığını ortaya koyan bir tablo paylaştı...

KARA PROPAGANDA SONRASI ERDOĞAN'A DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Bu kara propaganda sonrası yüzbinlerce insan Erdoğan'a destek amacıyla 'Devam' etiketi açılarak Erdoğan'a destek mesajları verdi. DEVAM" etiketi altındaki paylaşımlar da TSİ 23:00 itibarıyla küresel trendlerde yer alırken 1,02 milyon tweet atıldı. Bir diğer "#ERDOĞANileDEVAM" etiketi ise TSİ 16:30 itibarıyla binlerce paylaşım aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek çığ gibi büyüdü!

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Kara propaganda sonrası Erdoğan'a destek çığ gibi büyüdü!
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