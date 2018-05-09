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: ile sına uymaya devam edeceğiz

Trump'ın, ile dan çekildiklerine dair yaptığı son dakika açıklamaya Avrupa Birliği'nden () karşılık geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi , Roma'da düzenlediği basın toplantısında, uluslararası toplumla birlikte anlaşmayı koruyacaklarını söyledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.5.2018 23:41 Güncelleme Tarihi: 9.5.2018 02:05
Mogherini: İran ile nükleer anlaşmasına uymaya devam edeceğiz

D Başkanı 'ın, ile dan çekildiklerine dair yaptığı açıklamaya Avrupa Birliği'nden (AB) karşılık geldi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica , Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin aldığı karara ilişkin birliğin ortak pozisyonunu açıkladı. Uluslararası toplumla birlikte anlaşmayı koruyacaklarını söyleyen Mogherini, tek bir ülkenin elinde olamayacak bu anlaşmanın, hem bölge hem de dünya için büyük önemde olduğunun altını çizdi.

"BU ANLAŞMA EN BÜYÜK HEDEFLERDEN BİRİDİR"

AB'nin bu anlaşmayı kararlılıkla sürdüreceğini söyleyen Mogherini, "İran halkına, 'Bunu kimsenin elinizden almasına izin vermeyin' diyorum. Bu anlaşma, diplomasinin ulaştığı en büyük hedeflerden biridir" ifadesini kullandı. Yüksek Temsilci, "İran nükleer anlaşmasıyla ilgili mevcut durum bağlamında, AB kendi çıkarlarına dayanarak hareket etme hakkını saklı tutuyor" diye ekledi.
Mogherini, ABD'nin, AB'nin birçok konuda partneri olmaya devam edeceğini de dile getirdi.

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Mogherini: İran ile nükleer anlaşmasına uymaya devam edeceğiz
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