Cumhurbaşkanı Erdoğan Muharrem İnce ile Ak Parti Genel Merkezi'nde görüştü

Randevu talebi Muharrem İnce'den gelirken, Erdoğan, İnce'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerine AK Parti Genel Merkezinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'yi kabul etti

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AK Parti Genel merkezine gelirken, parti girişinde AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı.



40 DAKİKA SÜRDÜ



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. İnce, "Başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi.

AK Parti Genel Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, çıkışta kısa bir açıklamada bulundu. İnce, yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası "Sayın Genel Başkan'a ve AK Partiye başarılar diledik, sohbet ettik, dertleştik" dedi. İnce daha sonra soru almadan aracına binerek ayrıldı.

Görüşmede yer alan ve İnce'yi uğurlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Sayın Cumhurbaşkanımız'la ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sayın Muharrem İnce ve Grup Başkanvekili Engin Altay birlikte güzel bir sohbet ettiler. Birbirlerine başarılar dilediler. İkisi de Rizeliymiş, güzel bir sohbet oldu" diye konuştu.