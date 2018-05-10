Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvan mevkidaşı Linas Linkevicius ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ele alınarak, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

"O ZAMAN TÜM ULUSLARARASI ANLAŞMALAR BİR GÜN VEYA ANİDEN YOK SAYILABİLİR"

Çavuşoğlu ve Linkevicius görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu toplantıda ABD'nin İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Brezilya ile birlikte İran'ı bir anlaşma imzalaması için ikna ettiklerini belirten Çavuşoğlu, o zaman ABD ile bazı ülkelerin karşı çıktığını vurguladı. Bakan Çavuşoğlu, "Daha sonra kendileri müzakere ettiler ve sonuçta anlaşma imzalandı. Dolayısıyla devletler imzaladıkları anlaşmanın arkasında durmalı. O zaman geçmişteki tüm uluslararası anlaşmalar bir gün veya aniden yok sayılabilir" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN TEK BAŞINA BU KARARI ALMASI DOĞRU BİR ADIM DEĞİL"

Bu nükleer anlaşmanın sadece İran ile ABD arasında imzalanmadığını anımsatan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği ve başka ülkelerde vardı. ABD'nin tek başına bu kararı alması doğru bir adım değil. Diğer ülkeler yaptıkları açıklamalarla bu anlaşmaya bağlı kalacaklarını söylediler. Şimdi tam bir kaos oldu. Biran önce bir ortak anlayış hakim olur.

Nükleer enerjide yalanlar ve gerçekler!

Buradaki süreç, anlaşmanın imzalanması yetmez. İran'ın atması gereken adımlar, ambargoların kaldırılması gibi süreçlerin denetlenebilir ve şeffaf bir süreç olması gerekiyor. Biz en başından beri bunu söylüyoruz" şeklinde konuştu.

"BİZ HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ, ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Türkiye olarak nükleer silahlara karşı olduğumuzu vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Nükleer silahların hepsine karşıyız. Sadece bir ülkenin elindeki nükleer silahlar yada geliştirebileceği nükleer silaha değil, tüm bölgemizdeki ve dünyadaki nükleer silahlara karşıyız. İran konusundaki bu hassasiyeti tüm ülkeler kendileri için ve diğerleri içinde göstermesi gerekiyor. Umarım bu belirsizlik bu kaos biran önce atlatılır. Biz her zaman olduğu gibi yine ortak bir aklın oluşması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız."